Oportuna intervención de un periodista sampedreño salvó una vida

Fue cuando en la madrugada de este domingo logró contener una hemorragia ocasionada por un arma blanca a una persona mayor.

El hecho ocurrido en una gresca familiar cuyos motivos están siendo investigados. La víctima de esta agresión sufrió una importante herida cortopunzante con ingreso por nariz y salida en su costado a la altura de la sien.

El periodista apelando a su criterio no dudó en brindarle los primeros auxilios, asistido por personal policial, consultando vía telefónica a una integrante del Same y siguiendo las instrucciones logró detener la hemorragia y mantenerlo sin que pierda el conocimiento hasta que llegó la ambulancia. El estaba cumpliendo con su trabajo periodístico para una radio de San Pedro y un diario digital de San Salvador de Jujuy, lamentablemente al llegar al lugar se encontró con este hecho y no dudó en actuar, a pesar de que mientras hacía el trabajo de brindarle los primeros auxilio tuvo que soportar la agresión de algunas personas que querían evitar que lo atienda.

Finalmente la persona atacada fue hospitalizada y está en tratamiento de recuperación. El hecho ocurrió en la zona denominada Bajo Moralito.

Se trata de Pedro Alberto Álvarez, quien lleva varios años ejerciendo esta profesión, destacando que los conocimientos para realizar este salvataje de la persona gravemente herida, lo obtuvo cuando participó del curso denominado “Reanimación Cardiopulmonar” realizado en la Casa de la Cultura de la ciudad de San Pedro de Jujuy, el 13 de de septiembre de 2018, destinado a periodistas de la zona de el Ramal jujeño, organizado por la Cooperativa de Trabajo “Nuevo Norte Comunicaciones” y el SAME 107.

¿Cómo fue esta situación en que tuviste que intervenir, estando en juego la vida de una persona herida?

Justo nos encontrábamos con colegas haciendo un recorrido por donde estaba haciendo operativo el personal de la UR 2. Cuando llegamos al sector del barrio San Miguel vimos a una persona tirada en el piso con mucha sangre en su cabeza y cuando nos acercamos vi que no era la forma en que estaban procediendo con el herido el personal policial, así que me acerque para decirle que no era correcto como se estaban manejando, por lo que comencé ayudarlo porque en su inconsciencia en la que se encontraba trataba de levantarse del suelo, logre que se quede tendido en el suelo y ahí comencé a tratar de detener primero el sangrado.

¿Qué pensaste o que pasaba por tu mente mientras hacías el trabajo de primeros auxilio hasta que llegó la ambulancia?

Lo que si pensé es que si no se hacía nada podía perder la vida, además en un momento se quedo quieto mientras permanecía en el suelo y luego comenzó a temblar, me dije acá puede perder la vida, además ya había perdido mucha sangre por el corte en la cara y de un ojo directamente no veía, el pensamiento también fue que no quedaba otra que ayudarlo y en primer lugar que se tranquilice, cuando todo esto estaba pasando escuchaba a mi alrededor gritos de algunos muchachos y de la propia concubina nos insultaban a los medios de comunicación, además de recibir amenazas por lo que les pedí a mis compañeros que se pongan alrededor mío, mientras que los policías hicieron un círculo alrededor para que pueda seguir asistiendo a la víctima.

Las heridas que tenía esta persona hacía peligrar su vida, que fue lo primero que hiciste al verlo tendido y ensangrentado

En el momento en que me arrodillé para ayudarlo lo vi bastante delicado por los cortes profundos que tenía, además la gente de la policía me facilita elementos para poder hacer estas tareas como ser con guantes de látex para revisarle la cara, y también me pusieron en contacto telefónico con personal de SAME. Además les iba diciendo a los policías y colegas que me vayan pasando los elementos que necesitaba para poder asistirlo, también una persona trajo un trapo de algodón de su casa, un policía trajo algodón que tenía en el patrullero, con eso conseguí taparle una herida, pero después la sangre comenzó a salir por la otra herida, así que tuve que tratar de cerrarle la otra herida para que deje de sangrar, gracias a Dios la herida fue en ese sector, porque si era un poco más arriba creo que no se habría salvado en ese momento.

Las instrucciones que ibas recibiendo por parte de la profesional del SAME te ayudaron mucho, ya que esta debe haber sido tu primera experiencia

Si me iban diciendo que le tenía que ir revisando y que les vaya informando sobre su estado, ahí les conté que la herida entraba por la nariz y tenía salida cerca del ojo derecho, más cerca de la sien, les comuniqué que era grave la herida que tenía, la verdad me ayudó mucho las instrucciones, a pesar de haber hecho el curso de reanimación con todos los colegas de San Pedro de Jujuy sabía cómo contener una herida, como cerrar una herida, así lo pude contener hasta que llegó la gente del SAME en la ambulancia, le dije a la paramédica que es lo que tenía la persona herida, me pidió que no lo suelte que lo tenga hasta que fue a la ambulancia a traer más elementos, asi que también la ayude para que le realicen un vendaje para poder subirlo a la ambulancia y llevarlo al hospital.