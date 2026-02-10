Operativos cerrojo: Intenso control de motovehículos en la Capital

Bajo la supervisión del Comisario Inspector Eduardo Palacios, la Policía de la Provincia desplegó múltiples operativos de control vehicular y seguridad preventiva en puntos estratégicos de la ciudad Capital.

Las intervenciones contaron con la participación de la Seccional 4ta, la Patrulla Contravencional y el personal motorizado del GEM, enfocándose principalmente en la regularización de motovehículos y la prevención de ilícitos en la vía pública.

Durante la jornada, se instalaron diferentes puestos de control, como resultado de estas tareas, se controlaron más de 70 motovehículos en total.

En el sector de Barrio Moreno, el personal labró cuatro actas contravencionales por infracción al Artículo 109 de la Ley 5860/14, mientras que en las inmediaciones del Colegio Nacional N° 2 se registraron otras dos actas adicionales por diversas irregularidades.

Estas acciones forman parte de un plan de seguridad integral que busca garantizar que los conductores circulen con la documentación correspondiente y detectar rodados con pedidos de secuestro.

Desde la Jefatura de la Unidad Regional 1 informaron que estos servicios de parada y control continuarán replicándose en diferentes horarios y zonas críticas para llevar mayor tranquilidad a los vecinos y reducir los índices de inseguridad.