Operativo integral NOA Seguro en el límite entre Jujuy y Salta

Se realizó sobre Ruta Nacional 34, en el marco del Plan Operativo de Control Vehicular Integrado. Como resultado, se controlaron más de 300 vehículos, se detectaron infracciones a la normativa vial vigente y se identificó a más de 90 personas.

La Policía de Salta llevó cabo un operativo de control vehicular preventivo sobre Ruta Nacional 34, a la altura del Río de Las Piedras, límite interprovincial entre las localidades de Urundel y Yuto, en Jujuy, con el objetivo de fortalecer la seguridad y prevenir delitos en corredores viales estratégicos de la provincia.

Las tareas incluyeron controles vehiculares integrales, identificación de personas e inspecciones con apoyo de canes detectores.

En ese contexto, una persona fue demorada y puesta a disposición de la Justicia por un hecho vinculado al delito de cohecho.

Asimismo, se fiscalizaron 307 vehículos, se realizaron inspecciones con canes detectores, se identificó a 91 personas y se labraron infracciones por incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito.

La intervención se realizó con la participación de distintas áreas de la fuerza de seguridad, en el marco de los operativos preventivos que se desarrollan en la provincia.