Operativo de seguridad: Disponen más de 360 efectivos para el encuentro entre Gimnasia y Tiro con Gimnasia y Esgrima

El partido por el Torneo Primera Nacional se disputará hoy en el estadio David Michel Torino. Participarán más de 360 efectivos del Distritos de Prevención 1 de Capital. Las puertas de ingreso al estadio se habilitarán a las 17:00 horas.

La Policía de Salta, a través del Centro de Coordinación Operativa, diagramó el dispositivo de seguridad para el partido entre el Club Gimnasia y Tiro vs Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Jujuy en el marco del Torneo Primera Nacional 2026, que se jugará a las 18:30 horas en el estadio David Michel Torino.

El operativo se desarrollará en tres fases y contará con la participación de más de 361 efectivos de Unidades Especiales y áreas Operativas e Investigativas del Distritos de Prevención 1 de Capital.

En cuanto al ingreso, las puertas estarán habilitadas a partir de las 17:00 horas, por lo que se recomienda al público asistir con antelación para evitar demoras. Se utilizarán aplicativos para la identificación y verificación de antecedentes mediante el Sistema Informático de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos. Además, se realizarán controles a través de filtros donde se requerirá DNI y entrada en formato físico.

Asimismo, se recuerda que está prohibido el ingreso de pirotecnia, paraguas y elementos que representen riesgo para la integridad física de las personas.