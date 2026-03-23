Operativo cápsulas blancas: Gendarmería detuvo a 9 personas y secuestró 10 kg. de cocaína en un “tour de compras” en Tucumán

En el marco de un operativo impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional para combatir el narcotráfico Gendarmería Nacional Argentina (GNA) incautó 10 kilos de cocaína y detuvo a nueve personas que trasportaban la droga, con diversas modalidades, en un “tour de compras” en la provincia de Tucumán.

En un control de Gendarmería apostado sobre la Ruta Nacional N° 38, en el límite interprovincial con Catamarca, Departamento La Cocha, los efectivos de la Sección «Núcleo», dependiente del Escuadrón 71 «Aguilares», detuvieron la marcha de un colectivo de larga distancia que se dirigía desde Aguas Blancas, Salta, hacia la Ciudad de Mendoza.

Al realizar el control de rutina, los funcionarios notaron signos de nerviosismo en una de las pasajeras que derivó en una requisa por parte del personal femenino, que detectó que la mujer escondía envoltorios entre sus prendas con una sustancia blancuzca en su interior.

Por otra parte se hallaron envoltorios ocultos y dispersos en diferentes sectores del micro. Sin embargo, el detalle determinante fue el hallazgo de “capsulas” lo cual hizo sospechar estar frente a un caso de “cápsuleros” o “mulas”, en que la persona ingiere dosis de la droga siendo esta acción altamente peligrosa para la salud.

Interiorizado por la magnitud de la situación, el Juzgado Federal de Tucumán N° 2, ordenó que el rodado con la totalidad de los pasajeros (53) fuera trasladado al asiento del Escuadrón para un control más exhaustivo.

Como resultado de la inspección física y documentologica, se pudo constatar la presencia de 249 envoltorios con más de 3 kilos cocaína que eran trasladados entre las pertenencias y las prendas de tres ciudadanas.

Siguiendo con las sospechas de que algunos pasajeros hayan ingerido dosis de estupefaciente, se les realizó placas radiográficas a la totalidad de los ciudadanos que viajaban en el ómnibus, se detectó la presencia de cuerpos extraños en el abdomen de cuatro mujeres y dos hombres.

Los seis involucrados fueron internados en los hospitales de Santa Ana y Los Sarmientos bajo custodia de la Fuerza, en donde finalmente anoche un total de 503 cápsulas con un peso superior a los 6 kilos de cocaína.

Personal de Criminalística y Estudios Forenses contabilizó un total de 752 cápsulas con un peso total de 10 kilos 316 gramos del estupefaciente.

Finalmente, conforme lo dispuesto por el Juzgado Federal de Tucumán N° 2, quedaron detenidas en carácter de comunicadas nueve personas de nacionalidad boliviana. El magistrado interviniente ordenó el secuestro de la droga, los celulares, chips telefónicos, tarjetas de memoria, pendrives, dinero en efectivo, tickets y distintos elementos de interés para la causa.