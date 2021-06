Omar Gutiérrez: “Para la aplicación de la 2da dosis no hay una fecha específica lo que si hay un intervalo mínimo”

Así se expresó durante su visita a las instalaciones del ingenio La Esperanza el doctor Omar Gutiérrez integrante del COE provincial, como además se refirió sobre los cuidados y controles contra el Covid-19 que se realizarán en la provincia.

El doctor Omar Gutiérrez comentó, “con el equipo estamos analizando nueva medidas, el tema con las medidas se van tomando y tiene que ser en el momento oportuno y más adecuado, estamos viendo lo que sucede en el país en estos momentos la Argentina está pasando un momento difícil si se compara la curva del año pasado con el de este claramente el impacto a nivel país es más importante lo cual genera una exigencia mayor y eso se ve cuando uno analiza la situación en el resto del país sobre todo en los grandes conglomerados urbanos como es el área metropolitana de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza”.

Agregando a continuación, “uno ve que la situación está difícil, pero si se ha notado en estos últimos tiempos que se ha estabilizado la situación, pero en una meseta alta acá en la provincia de Jujuy por ahora estamos expectantes porque mantenemos los índices, los cuales se pueden sostener y el sistema sanitario ya vino preparándose desde el año pasado para estas situaciones, pero pedimos a la gente que se cuide porque no hay sistema sanitario que pueda aguantar si la gente no se cuida, estamos viendo que hay gente que está dejando de lado el uso del barbijo, el distanciamiento y sobre todo las juntadas hay mucho problema con las juntadas y fiestas clandestinas pero debemos cuidarnos si uno no se cuida no será bueno el panorama para nosotros”.

Referido a los focos de mayor tamaño y los controles en la provincia destacó, “En los grandes centros urbanos de la provincia como ser San Salvador, Palpalá, San Pedro, Perico son lugares que preocupan pero por el momento la situación está estable solo estamos expectantes, se intensificará los controles de las medidas, ya la gente conoce como debe cuidarse y que tiene que hacer además son de público conocimiento las medidas obligatorias del COE, así que se trabajara intensamente en dicho sentido, el gobierno de la provincia impartió instrucciones a la Policía de la provincia para que actúe en la disuasión y aplicación de multas”.

Con respecto a las vacunas Gutiérrez expresó, “no se puede dar una fecha exacta a la gente porque el problema de las vacunas no es a nivel provincial ni nación sino que es a nivel mundial, los países con más poder económico y político acapararon las mayor cantidad de dosis de vacunas, incluso para así poder vacunar 2 o 3 veces a su población y los países que no tienen dicho poder estamos buscando y gestionando como se puede, es por ello que están ingresando de forma irregular no de manera programada y homogénea, por ahí uno observa que llega un avión con 900.000 dosis pero a Jujuy llegan 6.000 o 10.000 es algo que no podemos predecir antes y cuando llegan las vacunas se anuncian por los diferentes medios disponibles para aplicarlas, para la aplicación de la 2da dosis no hay una fecha específica lo que si hay un intervalo mínimo entre la aplicación de la 1ra y la segunda dosis, en la mayoría de las vacunas es entre 21 o 28 días como mínimo no hay un tiempo máximo es decir que uno se la puede aplicar a los 2 o 3 meses cuando esté disponible”.

Para finalizar Gutiérrez remarcó, “durante todo estos años los hospitales se han ido mejorando, muchos hospitales no tenían gases medicinales salvo los más grandes, es por ello que se ha trabajado en las obras de gases medicinales en los hospitales y actualmente no hay necesidad de abrir hospital de campaña porque ya tienen la infraestructura que llevo muchos meses poder realizarla en los hospitales, de todas maneras en caso de que sea necesario está listo para que se abra nuevamente un hospital de campaña”.