Omar Gutiérrez: “Necesito el apoyo de la gente así que pido que me acompañen”

Así se refirió el ahora flamante diputado provincial Omar Gutiérrez quien asumió este martes su banca el cual fue electo el pasado 14 de noviembre, el reconocido médico fue el responsable del Comité Operativo de Emergencia en nuestra provincia.

El diputado doctor Omar Gutiérrez comentó, “un saludo grande a la gente porque he sentido un afecto muy grande para la gente lo que me impulsa a estar acá en este nuevo desafío en mi vida porque no soy una persona que venga de la militancia política, pero si una persona que cree mucho en la democracia, la participación y la representación, la cual creo que todos tenemos un compromiso de sostener, construir esta democracia en conjunto y qué es el ámbito y la forma en la cual podemos tener oportunidades de cómo pueblo el día de mañana, así que le pido que me acompañen porque necesito del sostén de la gente”.

Referido a las propuesta agregó, “parte de mi trabajo va a tener que ver con el tema de salud porque soy una persona que tiene formación e historia de vida en la salud, además se tienen que construir las comisiones dentro de la Legislatura que todavía no está, pero seguramente voy a estar integrando la comisión de Salud, pero a su vez también tengo un compromiso en particular con otros temas mencionados a lo largo de la campaña como ser la educación porque la educación es el camino que nos va a permitir salir adelante como sociedad y pueblo, por ello necesitamos una mirada fuerte en la educación particularmente a la educación pública pero además a la gestión privada y también en otros temas que llevan adelante el Ejecutivo y Legislativo como ser la generación de empleos, un Jujuy Verde donde queremos la renovación de la forma de pensar y ser más amigable con el planeta, la generación de energía limpia, la explotación de litio, y muchas cosas que se llevan adelante y requieren la participación”.

En cuanto a la sepa Ómicrom destacó, “en la provincia de Jujuy todavía no tenemos registrado nada al respecto, lo que si tenemos variante Delta, pero sabemos que en algún momento Ómicrom va a llegar porque está progresando rápidamente en el mundo, ante estas situaciones y de otras variantes que aún no conocemos sabemos que tenemos una herramienta valiosa que es la vacunación, necesitamos avanzar fuertemente con la aplicación de 2da dosis así que por favor a la gente que le falta colocarse la 2da dosis que lo haga y aquellos que todavía no sé colocaron la 1ra dosis que se coloquen y los que ya pasaron 6 meses de su 2da dosis que se coloquen la 3era porque con estas variantes nuevas no alcanza tener 1 dosis sino 2 o 3 así que pedimos que vallan a vacunarse”.

Para finalizar expresó, “lo que le pido a la gente es que me sigan acompañado porque para mí esto es un desafío de vida no es fácil por venir desde otro lugar fuera del ámbito de la política y necesito del apoyo la gente que continúen marcándome el rumbo porque yo escucho mucho a la gente que me va diciendo en lo cotidiano cuál es su forma de pensar, que es lo que siente y a su vez yo traslado mis vivencias propias, pero necesito el apoyo de la gente así que pido que me acompañen”.