Omar Gutiérrez: “El 27 de junio sigamos apostando a un Jujuy mejor”

El candidato a diputado provincial por Cambia Jujuy, Omar Gutiérrez, pidió al electorado que “el domingo 27 de junio sigamos apostando por un Jujuy mejor”. Lo hizo durante un acto llevado a cabo en Caimancito, que compartió junto al intendente local Daniel Gurrieri, el intendente de Fraile Pintado Iván Ponzio y el candidato a diputado Alberto Bernis.

Tras comentar de su afecto especial por Caimancito, al que conoció en los tiempos de médico residente del Hospital Oscar Orías, el doctor Gutiérrez reflexionó que “las cosas no se consiguen sin decisión, no se consiguen sin convicción y no se consiguen sin esfuerzo y esto vale para la vida pero también para la política y para nuestro destino como provincia”, subrayó. “Si nosotros, como ciudadanos, como sociedad, nos esforzamos, creemos de verdad en las cosas y trabajamos fuertemente, vamos a poder salir adelante, vamos a poder construir un futuro mejor para todos, pero si nos quedamos atrás, solamente pensando que esto se soluciona con un plan social o con un bolsón, no vamos a salir adelante”, afirmó.

Luego señaló que “este gobierno y esta propuesta que se está haciendo es un trabajo serio” y advirtió que “es difícil porque construir un futuro no es sencillo, generar fuentes de trabajo genuino no es sencillo; en el camino te encontrás a gente que dice que las cosas no se pueden hacer; también hay un montón de prejuicios como pasó con Cannava Medicinal, pero este gobierno está demostrando que sí podemos los jujeños hacer cosas que son un modelo a nivel nacional e internacional, como la planta de Cauchari”, ejemplificó.

Finalmente, Gutiérrez invitó a los vecinos de Caimancito a “ser parte, a que se involucren, a que aporten y a que critiquen cuando piensen que algo no esté bien, porque hay cosas a mejorar y entre todos lo podemos hacer. Les pido que el próximo domingo sigamos apostando por un Jujuy mejor”, cerró.

En el acto también se escuchó el mensaje de Alberto Bernis, candidato a diputado por el frente, quien sostuvo que a partir de 2015 con la llegada a la gobernación de Gerardo Morales “se terminó esa provincia que solamente pagaba sueldos y entregaba bolsones” y remarcó que la actual gestión hace ambas acciones porque son necesarias, pero también genera empleo genuino para luchar contra la pobreza. “La pobreza se combate con trabajo y se combate dando educación para que tengamos igualdad de oportunidades”, expresó y dio como ejemplo la planta solar de Cauchari, con cuyas ganancias por la venta de energía se sostiene un plan para construir y mejorar escuelas.

“La educación nos libera y nos iguala; si nuestros hijos y las generaciones que vendrán tienen escuelas públicas para estudiar, el día de mañana van a ser alguien, podrán salir de la pobreza y no tendrán que estar pendientes de algún político para tener trabajo”, dijo Bernis.

Al concluir pidió a los vecinos de Caimancito apoyar con el voto la continuidad de las transformaciones llevadas a cabo por el gobernador Morales y por el intendente Gurrieri en la localidad.