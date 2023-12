“Ojalá la vida nos reencuentre”: Sabrina Rojas confirmó su separación de Tucu López

La actriz reveló los motivos que desencadenaron en una nueva crisis con su novi, aunque no le cerró la puerta a una posible reconciliación.

Luego de su reconciliación tras una breve crisis que mantuvo con Tucu López, Sabrina Rojas sorprendió a todos y reveló que el noviazgo atraviesa un nuevo impasse.

“Con el Tucu estamos distanciados hace un tiempo. Definitivo nunca es nada, ojalá que no, pero por lo pronto estamos separados”, se sinceró la actriz en diálogo con Agarrate Catalina, ciclo radial que conduce Catalina Dlugi.

“Ojalá la vida nos reencuentre. El amor es muy lindo, pero la vida misma, la cotidianeidad nos separa”, agregó Rojas, dando a entender los motivos que la volvieron a alejar de su, por el momento, expareja.

La anterior separación de Sabrina Rojas y Tucu López

A mediados de este 2023, la pareja se vio envuelta en una crisis luego de que se lo haya visto a López cerca de otra mujer en Villa Carlos Paz.

“Me separé ese lunes después de ese rumor. Porque yo a mis 42 años no me banco ni el rumor. No me estoy separando desde antes”, fue el mensaje que leyó la periodista Karina Iavícoli por parte de Rojas en su momento.

Y agregó: “No tengo por qué dibujar nada, me separé desde el lunes a la mañana. Hasta ese día estaba todo bien. Yo sé que él no hizo nada, pero él no se manejó bien. Para mí eso es suficiente”.

(Canal26)