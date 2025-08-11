Oficina Móvil de Asesoramiento para personas con discapacidad llega a Humahuaca

11 / agosto / 2025 Sociedad
Estará este jueves 14 de agosto en la Plaza San Martín de 9:30 a 12:30 horas.
El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, a través de la Secretaría de Desarrollo Integral y la Dirección Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad, informa que este jueves 14 de agosto se desarrollará una nueva jornada de atención territorial mediante la Oficina Móvil de Asesoramiento y Gestión para Personas con Discapacidad.
La actividad tendrá lugar de 9:30 a 12:30 horas en la Plaza San Martín, Entre Ríos esquina Corrientes, de la ciudad de Humahuaca.
Durante la jornada se brindará:
–Asesoramiento integral sobre pensiones no contributivas por invalidez laboral
–Orientación en trámites y gestiones: dónde y cómo acceder a servicios, programas y beneficios
–Atención personalizada a personas con discapacidad, familiares y público en general
Esta propuesta forma parte de una política pública de cercanía que busca garantizar el acceso a derechos, promover la inclusión y ofrecer respuestas concretas en el territorio.
Para más información y consultas, la Dirección Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad se encuentra a disposición en:
WhatsApp: 388 – 4564026
Correo electrónico: [email protected]
Dirección: Av. Bolivia N° 2571, Barrio Los Huaicos en San Salvador de Jujuy, de lunes a viernes de 8 a 19 horas
Ago 08, 2025 0En el despacho de Presidencia de la Legislatura, el vicegobernador Alberto Bernis recibió a referentes gremiales de la CGT filial Jujuy, con quienes abordó reclamos de distintos sectores de...
Ago 08, 2025 0
Ago 07, 2025 0
Ago 11, 2025 0Hay turnos disponibles en Jujuy y es importante darle visibilidad a todas las personas que puedan presentar síntomas, con lo difícil que es hoy conseguir un turno médico, a través de esta...
Ago 11, 2025 0
Ago 08, 2025 0