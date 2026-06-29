Ofensiva contra el narcomenudeo en Jujuy: 17 operativos y 18 detenidos en una semana

Los procedimientos se desplegaron en distintos puntos de la provincia entre el 19 y el 25 de junio. Se incautaron cientos de dosis de droga, vehículos y dispositivos electrónicos.

En el marco de un trabajo articulado entre la Dirección General de Narcotráfico, la Agencia Provincial de Delitos Complejos y el Ministerio Público de la Acusación se concretaron 17 procedimientos contra el narcomenudeo en el territorio provincial. Los operativos, desarrollados entre el 19 y el 25 de junio, culminaron con la demora de 18 personas por infracción a la Ley Nacional N.º 23.737.

Resultados de los operativos contra el narcomenudeo

Como resultado de los despliegues policiales, las fuerzas de seguridad lograron incautar:

84 dosis de clorhidrato de cocaína y/o pasta base.

659 dosis de cannabis sativa (marihuana).

14 teléfonos celulares.

1 balanza de precisión.

1 motovehículo.

Estos resultados reflejan el compromiso continuo de la Policía de Jujuy en las tareas de prevención, investigación y desarticulación de las redes de narcotráfico, consolidando las acciones operativas destinadas a brindar mayor seguridad en los barrios de la provincia.