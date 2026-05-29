Obras transformadoras en el polideportivo de las 308 Viviendas, en Alto Comedero

Son obras de remodelación, restauración y construcción de sectores, iluminación, equipamiento y seguridad. Hay 50 obras previstas para el deporte este año.

La Dirección Provincial de Arquitectura (DPA), a cargo de Horacio Calsina y dependiente del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV), avanza con obras de puesta en valor del polideportivo del barrio 308 Viviendas, en Alto Comedero, en el marco del 2do año del Plan de Mejoras en Clubes Deportivos y Espacios Recreativos.

Obras de remodelación, restauración y de construcción de nuevos espacios

El proyecto ya en ejecución para el polideportivo 308 Viviendas incluye trabajos de restauración integral de la cancha, mejoras en las tribunas, un nuevo cierre perimetral, renovación de tableros, entre otros de restauración integral; y, también, la construcción de nuevos sectores del predio, entre ellos las veredas perimetrales y áreas de circulación.

Otros puntos a destacar son las mejoras que alcanzarán también al sector recreativo con juegos infantiles, anexo al polideportivo; y la renovación y la modernización del alumbrado del espacio.

“Las obras responden a espacios de mucha apropiación beneficiosa de vecinos y vecinas con sus familias, y las condiciones adversas en que se encuentran los espacios, especialmente en materia de seguridad ante cercanía de arterias viales, o por la falta de cercado, son superadas con una intervención integral que contempla esa necesidad y, además, nuevas condiciones para mejor funcionalidad, uso y relación con todo el entorno social”, valoró Calsina.

Las obras se suman a las que se dieron en 50 espacios deportivos en 2025 en distintos puntos de la provincia, para recuperar y fortalecer espacios de encuentro comunitario, deporte y recreación, consolidando el tejido social, e integran el nuevo despliegue del Plan en 2026, para otros 50 espacios deportivos más.