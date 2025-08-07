Las 24 Horas de Jujuy – “O no es muy inteligente o es corrupto”: Diana Mondino reapareció y fue lapidaria con Milei

“O no es muy inteligente o es corrupto”: Diana Mondino reapareció y fue lapidaria con Milei

7 / agosto / 2025 Nacionales

En su reaparición pública tras ser desplazada de la Cancillería, cuestionó al presidente por promocionar la criptomoneda y sembró dudas sobre sus intenciones.

En su primera aparición pública desde su conflictiva salida de la Cancillería, la ex ministra Diana Mondino reapareció con una declaración lapidaria contra el presidente Javier Milei por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, y sembró dudas sobre sus motivaciones: “O no es muy inteligente o es una especie de corrupto”.

Según supo Noticias Argentinas, durante una entrevista para un medio extranjero, Mondino cuestionó que el Presidente haya promocionado en sus redes sociales el lanzamiento de la memecoin, que luego se desplomó y es investigada por estafa. Al plantear las dos posibilidades, “no muy inteligente o corrupto”, la ex funcionaria dejó abierta la posibilidad de que Milei supiera de antemano la maniobra.

Las explosivas declaraciones de Mondino se dan a pocas semanas de haber sido desplazada del Gobierno tras una votación de Argentina en la ONU que condenó el bloqueo económico a Cuba, una postura que iba en contra de la línea ideológica del Presidente.

Su reaparición pública con una crítica de este calibre expone la feroz interna en el oficialismo y profundiza la crisis generada por el caso $LIBRA.

(NA)

