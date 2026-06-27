Nuevo temblor en Venezuela: Fuerte réplica se registra frente a la costa

El epicentro se localizó a unos 41 kilómetros al norte de la ciudad de Maracay.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó este sábado un sismo de magnitud 5,0, registrado a las 15:20 (hora local).

El evento tuvo una profundidad de 8,8 kilómetros y su epicentro se localizó a unos 41 kilómetros al norte de Maracay, estado Aragua. Hasta el momento no se ha informado de víctimas ni daños.

Terremotos mortales

Dos fuertes terremotos consecutivos sacudieron Venezuela este miércoles poco después de las 18:00, provocando el derrumbe de edificios, daños en infraestructuras críticas y la evacuación apresurada de miles de personas.

El primer movimiento telúrico registrado tuvo una magnitud de 7,2 con epicentro a unos 21 kilómetros de la ciudad de Montalbán, en el estado Carabobo.

El segundo, una de 7,5 y se ubicó a 23 kilómetros de la ciudad de Yumare, estado Yaracuy. En redes sociales circulan videos del momento y los daños posteriores.

Miles de personas fueron evacuadas y las labores de rescate continúan en medio de la emergencia.

Varios países, entre ellos México, República Dominicana, Colombia, El Salvador, Francia y Catar, anunciaron el envío de cuerpos especializados en tareas de rescate para socorrer a las personas atrapadas tras el colapso de unas 250 edificaciones, principalmente en La Guaira y Caracas. (RT)