Nuevo servicio del RENATRE para el sector rural

La delegación del RENATRE en Jujuy informó que el organismo nacional ofrece un nuevo servicio gratuito de intermediación laboral que facilita la búsqueda y la selección de personal para las empresas rurales.

“Se trata del -Programa de Empleo Rural (PER)- que busca fortalecer la empleabilidad, las capacitaciones y el acompañamiento integral de trabajadores para satisfacer la demanda laboral de las empresas rurales, que requieren competir en mercados internos y externos cada vez más dinámicos y exigentes”, destacó el titular del RENATRE en Jujuy, el Ing. Jorge Rois.

En este sentido explicó: “está dirigido a las empresas rurales que requieran cubrir puestos de trabajo (asistencia en reclutamiento e identificación de perfiles).Y a los trabajadores rurales, en una primera etapa, personas beneficiarias de la prestación por desempleo, en búsqueda laboral activa”.

Para ello: “deben acceder al portal RENATRE, ingresar el CUIT, correo electrónico y contraseña. Una vez iniciada la sesión, se debe ingresar a la sección -Programa de Empleo Rural- para comenzar con el trámite”, agregó.

También señaló que desde todas las delegaciones del RENATRE del país se encuentran llamando por teléfono a los trabajadores para hacer las entrevistas y conformar los perfiles laborales”.

Por último destacó: “Brindamos un servicio de intermediación laboral, que facilita la vinculación de la oferta y la demanda entre los trabajadores/as y los empleadores/as registrados en el RENATRE, para fomentar el empleo formal y la sostenibilidad de las unidades productivas”.