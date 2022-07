Nuevo reclamo de docentes del CEDEMS en el Ministerio de Trabajo de Nación

Se profundiza la crisis en el gremio de los docentes secundarios de Jujuy, ya que no encuentran respuestas a los numerosos reclamos desde los distintos sectores, que piden que se realicen elecciones en el gremio.

Esta mañana varias agrupaciones de docentes estuvieron trasladando el reclamo en la delegación del Ministerio de Trabajo de la Nación en Jujuy, ubicado calle Otero de la ciudad Capital. El CEDEMS prácticamente se encontraría acéfalo dado que Monteros ya tiene mandato vencido.

El profesor Diego Machaca comentó, “acá un gran número de colegas se están congregando, todos afiliados al CEDEMS preocupados por esta situación y por el maniobrar de este señor que actualmente está usurpando el cargo de nuestro gremio y no entiende razones, tiene que haber elecciones democráticas, resulta que la convocatoria que él tuvo en San Pedro de Jujuy, lamentablemente no superaban las 50 personas, entonces de que representatividad habla”.

Luego añadió, “hasta el día de la fecha no conocemos las voces de los miembros de la Junta Electoral, sabemos que hay una profesora de apellido Vergara pero nunca se dirigió a la docencia y a los otros miembros no los conocemos, el otro día con muchísima preocupación escuchamos una entrevista donde este señor no sabe cuál es el estado financiero de nuestro gremio, tenemos mucho embargos y nosotros venimos acá porque acá hay referentes de numerosas listas, como quien les habla que pertenece al grupo de afiliados integrando la lista Morena número 31 junto con la corriente Marina Vilte y de la lista Conti Santoro, numerosos afiliados y colegas que queremos que de una buena vez se abran las puertas de par en par”.

Continuo explicando, “acá se convocó a una asamblea para elegir la Junta Electoral, además se han presentado listas donde se está cumpliendo con un trámite que corresponde, pero acá evidentemente tiene que expedirse el órgano de aplicación, que es el Ministerio de Trabajo porque no podemos seguir dilatando más esta situación que, habida cuenta de que el gremio y la institución gremial necesita de un representante y una comisión directiva que realmente trabaje, no puede ser que cuando los afiliados vamos no encontramos a nadie y el señor no sabe responder nada”.

Además remarcó, ““el año pasado estuvimos nosotros, los afiliados acá junto a la colega Sosa y otros colegas y tuvimos que salir a la calle para ver si nos pueden pagar los salarios para no pasar a una planilla complementaria, hemos ganado una batalla porque estábamos a punto de encadenarnos por lo que el gobierno entendió de que no tenían que pasar a planillas complementarias porque eso significaba no cobrar nunca más, entonces ahora solicitamos y vamos a proceder con la firmeza que amerita las circunstancias para que de una buena vez se abren las urnas el 10 de agosto y los afiliados podamos expresarnos y podamos elegir nuestra nueva comisión directiva que seguramente va a cobijar el reclamo de todos los afiliados”.

Para concluir Machaca detalló, “es humillante y vergonzoso esto, primero quiero señalar que acá Montero no tiene por qué estar sentado en una mesa de paritarias si ya venció su mandato, por ejemplo los otros gremios hermanos de ADEP y SADOP ya hicieron sus elecciones, ya tienen una nueva comisión directiva nosotros no, éste señor usufructúa ese cargo de secretario general para beneficio personal y no da la cara, ahora sale con que nos van a dar un 20% de aumento que con la inflación que tenemos cuando uno va al supermercado sabemos la crisis que estamos atravesando y nuestros salarios sigue desfasados, ha sido totalmente humillante la propuesta del gobierno, sin embargo vemos a este señor con bombos y platillos salir a decir que ha conseguido el aumento, para mí tendría que tener un poquito de vergüenza y salir a explicar a los colegas por qué sigue sentado ahí y no deja que nosotros ocupemos o ingresemos a nuestro gremio que, vuelvo a reiterar, estas paritarias han sido una imposición de parte de la patronal es decir el gobierno, incluso el señor ha ido a la Legislatura por el tema de la planilla de clasificación que ha sido totalmente rechazada por la docencia por la poca participación que tuvimos, al día de la fecha se toman decisiones unilaterales que perjudican nuestra vida laboral, hoy estamos emprendiendo una misma batalla porque hay docentes que están en la transformación curricular de los 5to años y resulta que al día de la fecha no les están pagando, así que nos esperan arduas jornadas de lucha y de combate”.

Por otra parte la profesora Mercedes Sosa expresó, “la situación institucional que estamos atravesando en el gremio es muy crítica, y está la posibilidad de dejarnos sin sindicato, la sede gremial está en posible remate por despidos indebidos, por el maltrato y la violación de derechos laborales que ha ejercido Montero que están denunciados además por el sindicato de personal administrativo que trabajan en las distintas sedes y se han cansado de pedir intervención del ministerio porque hubo traslados y despidos, así también hay falta de pagos en muchos casos, es terrible este estallido institucional”.

Agregando a la vez, “pero estamos acá presentes porque queremos garantizar que se desarrollen las elecciones y que se exprese de una buena vez el malestar de la docencia jujeña, porque este hombre se adueñó del sello con anuencia del gobierno de la provincia y sigue sostenidamente hace 4 años entregando nuestros derechos laborales, el jueves pasado en la Legislatura y a espalda de toda la docencia jujeña avala la grilla docente, el viernes está en paritarias y avala un 20% mínimo, la carne aumentó un 76% en la provincia de Jujuy y nos dan un 20% miserable, entonces tenemos que trabajar muchas horas cátedras a la semana para después estar cobrando un sueldo miserable que no llegamos a fin de mes, tenemos que terminar endeudando en financieras donde muchos funcionarios de este gobierno son dueños, entonces nos parece una situación injusta y corrupta, inclusive no se puede estar negociando con los intereses del colectivo docente, por ello estamos acá presentes para viabilizar la respuesta de una sola vez de parte del Ministerio de Trabajó de la Nación a quien les compete decidir sobre esta situación y ojala se puedan desarrollar las elecciones porque hay 2 convocatorias a elecciones y en una solamente está la lista de monteros y en otra hay 5, lo que demuestra que ahí hay una maniobra fraudulenta”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ