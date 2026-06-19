Nuevo Punto Digital en La Mendieta: Un espacio para la capacitación y el aprendizaje tecnológico

El nuevo espacio está diseñado para convertirse en un centro de capacitaciones, talleres y actividades que fomenten la innovación y el aprendizaje colectivo.

Se inauguró primer Punto Digital en La Mendieta con el acompañamiento del Ministerio de Planificación Estratégica y Modernización. Fruto del trabajo articulado Nación, Provincia y Municipio, el nuevo espacio está diseñado para convertirse en un centro de capacitaciones, talleres y actividades que fomenten la innovación y el aprendizaje colectivo, para potenciar las capacidades locales.

De esta manera, el Ministerio de Planificación Estratégica y Modernización reafirma su compromiso con la transformación tecnológica y articula el acceso a herramientas que permitan a los ciudadanos integrarse plenamente en la sociedad del conocimiento, fortaleciendo la participación y el desarrollo sostenible de la región.

Inclusión digital

La ministra Isolda Calsina destacó “el moderno equipamiento que crea en La Mendieta un lugar de encuentro donde aprender a usar la tecnología, que es el medio para acceder a nuevas oportunidades, lo que reafirma la inclusión digital y modernización que impulsa el gobernador Sadir”.

Por su parte, el intendente Ricardo Farfán agradeció el trabajo conjunto y resaltó que “hoy contamos con todo este equipamiento de última generación para darle un beneficio a la gente y acercarlos al nuevo mundo”.