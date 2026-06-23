Nuevo interventor judicial en el PJ Jujuy: Designaron a Federico Prieto

Se conoció que la Cámara Nacional Electoral ratificó la continuidad de la intervención judicial del Partido Justicialista de Jujuy, pero además resolvió anteriormente el desplazamiento de Ricardo Villada al frente del proceso de normalización.

Tras esta resolución, el juez federal Esteban Hansen designó en reemplazo de Villada al abogado Federico Prieto como nuevo interventor para reorganizar que transite hacia hacia la normalización partidaria del PJ jujeño.

A través de un comunicado, el interventor saliente acató la decisión judicial y aclaró que el tribunal fundamentó su apartamiento no por irregularidades en la gestión, sino para asegurar la percepción de neutralidad ante los reclamos de determinados sectores internos, que cuestionaban su designación.

A la vez que la resolución de la Cámara Nacional Electoral dejó firme la validez jurídica de todas las medidas, disposiciones y actos administrativos dictados durante la etapa de Villada. Por lo que de esta manera, el proceso de regularización institucional mantiene las bases legales logradas hasta el momento.

En cuanto al balance de gestión del anterior interventor, destacaron en otros puntos la cancelación de las deudas salariales con el personal de la sede partidaria, una situación arrastrada de conducciones anteriores. Además se habían propuesto los integrantes de la conducción saliente consolidar un escenario donde los afiliados asistan a las urnas para elegir democráticamente a las autoridades locales, una meta que consideran compartida por las diferentes líneas internas más allá de las disputas sectoriales.

Continuidad del cronograma electoral

La llegada de Prieto no altera los plazos previstos para el PJ jujeño. El cronograma hacia las elecciones internas sigue vigente bajo la conducción del nuevo interventor judicial, quien asumirá la responsabilidad de fiscalizar el padrón y convocar a los comicios para devolverle la institucionalidad definitiva al justicialismo de la provincia.