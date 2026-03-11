Nueve años de prisión para un profesor que abusó sexualmente de su alumna de taekwondo

Un hombre identificado como H.R.A fue condenado a la pena de 9 años de prisión por haber sido declarado autor penalmente responsable del delito de “Abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por el encargado de la educación, dos hechos en concurso real”; ilícitos ocurridos mientras se desempeñaba como profesor de taekwondo en una localidad cercana a San Pedro de Jujuy.

La sentencia fue dictada el pasado 9 de marzo del presente año por el Tribunal con Función de Juicio integrado por los jueces Dres. Alejandro Máximo Gloss –presidente de trámite-, Luis Ernesto Kamada y Dra. Felicia Barrios; con la asistencia del actuario Dr. Ricardo Almaraz.

En el veredicto, los magistrados resolvieron mantener la libertad que viene gozando el condenado como así también las reglas de conductas ya impuestas, debiendo además presentarse antes las oficinas de Control y Probation del Ministerio Público de la Acusación, una vez al mes, bajo apercibimiento de revocar su libertad en caso de incumplimiento.

Al respecto, ordenaron que una vez firme y consentida la sentencia se proceda a la inmediata detención de H.R.A. y su traslado al Servicio Penitenciario provincial a los fines del cumplimiento de la pena impuesta.

Además, el Tribunal resolvió que, una vez firme y consentida la sentencia, se obtengan los perfiles genéticos del condenado a efectos de su incorporación al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos Contra la Integridad Sexual.

Los hechos

Según la requisitoria de la Fiscalía, los hechos por los que llegó a juicio y resultó condenado H.R.A -de 37 años de edad- fueron dos.

Ambos ilícitos ocurrieron en el mes de diciembre de 2021 en la cantina de un tinglado donde funcionaba una escuela de Taekwondo, en una localidad cercana a San Pedro de Jujuy.

En esas circunstancias, cuando la víctima, de 16 años de edad, alumna de la escuela mencionada, se dirigía hacia la cantina a tomar agua, es que el acusado, profesor de la disciplina deportiva, en ambas oportunidades abusó sexualmente de ella.

Las partes en el juicio

Ante el Tribunal con Función de Juicio, el Ministerio Público de la Acusación estuvo representado por los Dres. Juan Carlos Baiud y Luis Rojas.

En tanto, los Dres. Juan Pablo Baigorria Dalal y Gonzalo Esteban Scardigli fueron los querellantes en representación de la víctima.

Mientras que el acusado H.R.A. fue defendido técnicamente por el Dr. Raúl Idelfonso Delgado.

Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer en el plazo establecido por el Código Procesal Penal de la Provincia, mediante su registración en el Sistema de Gestión Judicial.