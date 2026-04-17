Nuevas jornadas de descacharrado para la prevención de chikungunya

El equipo de APS recorre los barrios de San Salvador para prevenir la proliferación del mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya.

El Ministerio de Salud de Jujuy informa que continúa el trabajo sostenido y en red junto a municipios, centros vecinales y comunidad en general para evitar la proliferación del mosquito Aedes Aegypti, vector que transmite dengue, zika y chikungunya.

A través de sus equipos, la cartera sanitaria refuerza las jornadas de descacharrado en distintos sectores de San Salvador para evitar la proliferación de este insecto, avanzando en paralelo con la colocación de ovitrampas, la eliminación de criaderos, la vigilancia epidemiológica y la vacunación a los grupos priorizados.

El descacharrado es la eliminación de objetos y recipientes rígidos que pueden acumular agua y convertirse en criaderos del mosquito transmisor del dengue. Es una de las medidas fundamentales, que deben realizarse durante todo el año para el descarte de objetos como botellas, bidones, latas, cubiertas, baldes rotos, juguetes o macetas sin uso.

Asimismo, es importante minimizar el contacto con el mosquito, utilizando repelente, ropa clara que cubra brazos y piernas, mosquiteros en puertas y ventanas y coches de bebés sobre todo en espacios abiertos.

Cronograma de descacharrado

• 20/04: zona CAPS Luján

• 21/04: zona Hospital Snopek

• 22/04: zona CAPS 249 Viviendas

• 23/04: zona CAPS René Favaloro

• 24/04: zona CAPS Belgrano

Las tareas inician desde las 8:30 horas en cada sector, con equipos conformados por agentes sanitarios y personal de salud que trabajan en terreno de manera coordinada. La estrategia se extiende a toda la provincia mediante un trabajo articulado con municipios y comunidades locales.