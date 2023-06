Nuevamente los docentes estuvieron marchando por las calles de Jujuy

Esta es la cuarta jornada de protestas que realizan los gremios docentes, tanto provinciales como el gremio privado de SADOP, quienes acompañan los reclamos del CEDEMS y ADEP.

Hoy pudo observar una marcha más numerosa que la jornada de ayer, al reclamo salarial también se sumaron trabajadores nucleados en ATE, los Autoconvocados de la Salud, APUAP entre otros. La misma luego se concentraron frente Plaza Belgrano, donde se sumaron agrupaciones políticas de izquierda.

El profesor Andrés García del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior comentó en primer lugar sobre el ofrecimiento del Gobierno, “en primer lugar el gobierno ofreció blanquear algunos ítems y sobre eso un aumento del 10%, entonces los secretarios generales exigieron que se presente por escrito la propuesta porque las palabras se las lleva el viento, se podría decir que el básico llegaría a 46.000 que es muy bajo y queda lejos de lo que hemos resuelto en asamblea de 100.000 de básico y llegar el salario inicial a 175.000 como lo ha anunciado el ministro, pero aun así sigue debajo de la canasta básica familiar por ello seguiremos planteando que dicha oferta está muy lejos”.

Luego Gracia remarcó, “el acatamiento al paro es cada vez más alto y las movilizaciones mucho más masivas, de muchas cuadras, una medida de fuerza contundente, ejemplar e histórica, por lo que esperamos que el gobierno nos escuche. No solamente los docentes nos movilizamos en masa, también las familias se están movilizando, los estudiantes y hoy justamente un paro general con los demás gremios pidiendo por nuestro salario y por el no a la reforma de la Constitución porque creemos que es antidemocrática y quita el derecho de la protesta, el derecho al voto y quiere instalar un régimen muy totalitario, donde el Ejecutivo controle la Legislatura absolutamente, por lo cual nos manifestamos el día de ayer y hoy de manera contundente. Es más que nunca necesario un paro general de todos los sectores para volver a conquistar nuestros derechos”.

Para finalizar expresó, “Jujuy es una provincia rica, donde hay Cannabis, Cauchari, litio que es el nuevo oro blanco, pero todas esas riquezas no son para el pueblo, sino que se las llevan para afuera los ricos y poderosos, así que sabemos que recursos hay en la provincia, pero no para las demandas del pueblo. El gobierno dice que en Jujuy hay superávit, entonces queremos que se pongan de acuerdo porque plata hay, pero lo único que tenemos es una política de ajuste que afecta cada vez más al bolsillo del pueblo, ahora se demuestra que ya no da más y la marcha de hoy es contundente, se perdió el miedo, los trabajadores estamos en la calle para cambiar la realidad de Jujuy y no queremos ningún apriete, ni que quiten los derechos de huelga, ni tampoco conciliación obligatoria porque es ilegal y la respuesta se muestra hoy en las calles”.

Ate se sumó al paro de los docentes este jueves

El secretario general de ATE Carlos Sajama comentó se refirió a esta jornada de protesta, “hoy una jornada muy importante en la provincia y espero que el gobierno haga lectura, porque nosotros no estamos acá porque tenemos ganas, sino que ya estamos cansados y el pueblo no da para más. Hoy está acá todo el sector trabajador, acompañando al sector docente en una jornada de paro”.

También mencionó, “sabíamos que hoy teníamos que estar en las calles por ello movilizamos a todos los sindicatos, en acompañamiento al sector docente, pero a la vez también que a nosotros nos convoquen a paritarias porque queremos un salario digno y que se avance con el tema de los precarizados y los capacitadores laborales, además nosotros también estamos en contra de la reforma constitucional y desde ATE decimos un no rotundo a la reforma porque nosotros tenemos derechos y están en la Constitución Nacional y si quieren modificarla deben hacerlo allí, aparte nosotros desconocemos la situación porque se está manejando con un secretismo”.

Por otra parte, mencionó, “espero que los políticos ya no hagan oídos sordos y vean realmente la situación acá y a nivel nacional, porque acá en la provincia de Jujuy los sueldos no alcanzan para más, por ejemplo, los precarizados o jornalizados en la municipalidad no llegan a cobrar 40.000 pesos, los capacitadores laborales no llegan a 35.000 pesos, entonces imagínate como hace el compañero para llegar a fin de mes cuando también la luz te llega entre 15.000 o 20.000 pesos, los sueldos están en baja y espero que el gobierno de una vez haga lectura porque ellos dicen que hay un supuesto superávit pero no es así y hoy la gente necesita plata en el bolsillo para comer”.

Con respecto al gremio ATE en sí, el gremialista detalló, “más tarde tendremos una reunión dentro de la Central con el secretario general de la CTA Autónoma, además nos vamos a juntar con las demás centrales de Jujuy para avanzar con el petitorio que obviamente es en rechazo a la reforma constitucional, de la misma forma también convocar a un paro provincial de todos los trabajadores, próximamente anunciaremos la fecha, de todas maneras nosotros el 16 de junio estamos en una jornada nacional de lucha porque ATE también estará en las calles y vamos a movilizar a todos los sectores y pedimos el acompañamiento de los compañeros porque esto no da para más”.

Referido a la jornada agregó, “se ve que los trabajadores y docentes no tienen miedo, hoy se puede notar que acá está el pueblo y más halla que el gobierno volvió a ganar las elecciones le estamos haciendo una despedida a Morales. Esperamos que este nuevo gobernador traiga respuestas favorables para nosotros porque nosotros estamos reclamando lo justo y el informe de la DiPEC y el INDEC lo hacen ellos, entonces saben las necesidades, lo que estamos pidiendo no es fuera de lo común, ellos nos tienen que dar respuesta, ellos piden paz social pero primero deben dar solución al pueblo trabajador y dar un aumento como corresponde”.

Para finalizar remarcó, “nos han convocado para mañana, no tenemos definido bien el horario, pero nosotros vamos con nuestra oferta y veremos el ofrecimiento, luego consultaremos a las bases donde aremos el análisis y de acuerdo a eso decidiremos como continuar porque nosotros no pedimos monedas, sino que se alineen al mismo informé que hacen en el INDEC o la DiPEC donde dice cuanto tiene que ganar un trabajador”.