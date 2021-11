Nueva movilización de víctimas de estafas de la inmobiliaria Horizonte

En el día de hoy personas que compraron terrenos en la inmobiliaria Horizonte Multi Nivel y que fueron estafadas manifestaron por calles céntrica y se hicieron presentes frente a Casa de Gobierno para pedir por una solución a sus reclamos.

El representante de las víctimas por estafas Elías comentó, “nos encontramos en este lugar una vez más esperando que la justica proceda y le dé una solución definitiva a esta estafa, donde también recuerdo que en los años 90 una empresa llamada Techo 2000 también fueron estafadas muchas personas, pero que nunca se llegó a resolver, ni acusaron a dichas personas y nunca fueron apresadas”.

“De la misma manera está ocurriendo con la empresa Horizontes SRL la cual nos encontramos esperando una definición definitiva que, si bien es cierto tenemos más detenidos, pero el lugar exacto donde se tenía que realizar el allanamiento no fue realizado, se hicieron en otros lugares y domicilios como Martínez, Retrillo y Gómez pero en el lugar exacto las autoridades no lo hicieron, supongo que ellos sabrán la razón y en su debido tiempo deberán dar la explicación de por qué no fueron al lugar”, denuncio.

A su vez añadió, “todos tenemos el mismo sueño y esperanza de tener un techo, muchos de nosotros lo hicimos con ahorros o privacidades como por ejemplo día del niño, navidad, año nuevo, de pasar en conjunto y hacer unas fiestas, pero ahorramos dinero para pagar en conjunto de buena fe, en mi caso lo compre en el año 2018 y hasta el día de la fecha, no tenemos el lugar que se llamaban Paraíso 1, Paraíso 2, El Mirador y también en El Ceibal y en mi caso tengo el Paraíso 2 que tampoco puedo edificar porque no tengo estacas ni las calles como la ley lo rige, pero es un lugar inhabitable y desierto, así que estamos esperando que decisión se toma en la parte civil”.

Por otra parte Elías remarcó, “quiero informar a la población, a la ciudad y al país que nosotros hemos tocado las puertas a nivel municipal, gubernamental y judicial el cual está procediendo, pero a nivel gubernamental no tenemos absolutamente nada, hemos solicitado audiencia con el señor gobernador en la cual hemos tenido entrevista con él, pero hasta el día de la fecha no se ha dado solución al problema, asimismo el gobernador nos dio una esperanza de mediar con dicha situación pero no ocurrió esto y hasta el día de la fecha no hay novedades, entonces nos encontramos aquí esperando esa noticia”.

Luego agregó, “somos alrededor de 1.000 personas las afectadas, pero quiero repetir y hacer entender a la comunidad, no hay soluciones todavía y se dice que nosotros somos ocupas o que estamos usurpando, nosotros de ninguna manera estamos usurpando ni tomando terrenos que no nos correspondan, sino que estamos haciendo un asentamiento en Los Alisos en el lugar denominado El Ceibal, pero no estamos haciendo toma, sino que estamos manifestando en un lugar, también quiero aclarar que nuestros compañeros son dueños de esas tierras, así que por lo tanto no es usurpación de los terrenos, por ello nos manifestamos de forma pacífica”.

Finalizó el referente expresando, “seguimos abiertos al diálogo para obtener una solución definitiva por parte de las autoridades, ya sea gubernamental, judicial u otro, así que vamos a seguir hasta las últimas consecuencias sin ceder ya sea en el Ceibal o aquí en la plaza”.