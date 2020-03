Nueva modalidad horaria para empleados municipales de San Pedro de Jujuy

Al igual que a nivel nacional y provincial la Municipalidad de la ciudad de San Pedro tomó las medidas correspondiente para resguarda la salud de todos los habitantes sampedreños.

En este sentido el secretario de Gobierno doctor Marcelo Castro se refirió a las medidas implementadas y a implementar por parte de ese municipio y que forma parte del operativo y prevención en la Municipalidad de esta ciudad.

Comentó el secretario de gobierno que, “en una reunión de gabinete con las áreas administrativas y las áreas operativas en la cual se delinearon el trabajo que vamos a realizar cada día y que se relaciona con el decreto a nivel nacional por el presidente Alberto Fernández por la pandemia del coronavirus, y lo dictado por el Comité Operativo de Emergencia provincial”.

Aclaro el funcionario sampedreño que, “el decreto nacional es de aplicación en el ámbito de los organismos nacionales, al ser ratificado por el gobierno provincial mediante decreto se aplica a los organismos provinciales y a la vez los municipios por medio de otro decreto se debe adherir tanto al decreto nacional como al provincial”.

“Eso se lo está instrumentando, ahora se está trabajando en eso, porque cada localidad tenemos situaciones diferentes”, completó.

En cuanto al funcionamiento de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy señaló Castro, “como ya se lo viene haciendo, está cerrada la atención al público en todas las oficinas del municipio, por lo que también se disminuyo la capacidad de trabajadores. Es importante destacar que ya se está confeccionando el decreto, se está tomando medidas con aquel personal que es muy sensible al contagio de este virus”.

Agregó luego que, “como decía el informe emanado por el Comité Operativo de emergencia anoche, no van a trabajar aquellas personas que son mayores de 60 años, a las que padezcan enfermedades inmunodepresivas, por ejemplo el diabético Tipo 1, las que se hacen diálisis, además las mujeres embarazadas, esas personas no se van a presentar a trabajar durante los 15 días y también aquellas personas que sin tener todas esas enfermedades y sean mayores a 60 años”.

En este sentido dijo, “hoy se instruyó a todos los funcionarios municipales para que les comuniquen a estas personas para que se retiren a sus hogares.

Tuvimos dos casos puntuales de dos personas mayores que querían seguir trabajando, ante esta situación se está viendo que hacer, pero se está notificando a esta franja etárea de empleados para que se retiren a sus domicilios y se queden en sus casas”.

Luego completó Castro en referencia a esto, “se está trabajando para que el personal administrativo trabaje en un 50%, se organiza para que la mitad que vino en un día no venga al otro día, lo mismo con el que no vino ese mismo día. Esto no es así para las áreas operativas, ya que va a trabajar normalmente porque no tienen contacto directo y fluido con la gente, además aclarar que no es necesario el uso de barbijos dado que los profesionales no aconsejan, salvo aquellos empleados que estén en contacto directos con posibles enfermos, es decir los que trabajan con la salud pública o privada, también con los que tengan contacto con las personas inmunodepresivas. El empleado municipal no necesita el uso de barbijo”.

En referencia a la desinfección de los remises o taxis que se venía realizando en la ciudad de San Pedro señaló, “con respecto a las desinfecciones se tuvo una respuesta buena por parte de los trabajadores del volante que se fueron presentando a realizar la desinfección de sus móviles. Además se les pidió que lleven en sus vehículos todos los implementos de higiene”.

Ampliando en el tema de servicios agregó, “en el transporte público provincial, se espera las directivas del gobierno nacional para que el gobierno provincial y en consecuencia el gobierno municipal vaya implementar las medidas que considere necesarias adaptando a nuestra localidad”.

“Queremos destacar el acompañamiento que tenemos de la comunidad en general, además en este momento se encuentra reunido el intendente Bravo con integrantes de las Ferias Frutortíciola de Ramal para ver cómo va a funcionar la feria”, agregó.

Ya finalizando contó Castro, “todos los días nos vamos reuniendo para ver que se puede implementar para los días subsiguientes, es algo muy dinámico, día a día se va a ir informando por los canales oficiales”.

Pedro Álvarez – Corresponsal SPJ