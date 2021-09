Nueva marcha de padres y madres de casos de homicidios y femicidios en la provincia de Jujuy

Nuevamente familiares de víctimas de homicidios y femicidios realizaron una marcha para pedir por justicia por las personas que sufrieron homicidios y femicidios en la provincia.

El padre de Alejandra Nahir Álvarez una joven asesinada el año pasado, José Álvarez comentó, “ya se cumplió 11 meses del homicidio de mi hija en el cual estamos en mediación esperando respuesta claves para que lleven a juicio al asesino que es Rodrigo Villanueva, el gobernador Gerardo Morales cuando fue el homicidio de mi hija me llamó y manifestó que me quedara tranquilo pedirán la máxima condena, esas fueron sus palabras textuales”.

“Ya pasaron 11 meses, por ello estamos nuevamente los padres del dolor en la calle pidiendo justicia, la justicia de Jujuy está muy mal y lenta” agregó.

Además Álvarez remarcó, “mi hija dejo un hijo el cual está bien pero creo que todo niño necesita a su madre y el ve la foto su mamá le dice mamá, le tira besitos, la llama con las manitos pero bueno, este asesino que no le importó nada, para el padre y sus cómplices espero la máxima condena que son 50 años según lo dijo el gobernador, pero ya son 11 meses y seguimos esperando esto”.

Con respecto a la causa detalló, “se hicieron allanamientos en el Bajo Éxodo donde viven familiares de él pero sin novedad y todo está frenado, lo que si los cómplices se manejaban en mi camioneta y la transportaban a mi hija, el único imputado es Rodrigo Villanueva quien se hizo cargo de todo lo que hizo pero no me saco de la cabeza que también fue su primo, su hermano con el que siempre andaba juntos, porque él publica ya vas a salir hermano, pero aquí todavía no hay nada clave para que lleven a juicio a Villanueva, el MPA no sé por qué no eleva la causa si las pruebas genéticas dieron que él es el autor del hecho”.

A su vez mencionó, “a él su madre lo hecho de su casa, llego a mi casa con solo dos bolsas de residuos que eran sus ropas, él vivía en mi casa no hacía nada le preguntaba si iba a estudiar o trabajar y él me dijo que estudiaba, le conseguí trabajo, hasta le cocinaba y mi hija con el bebe en los brazos estudiaba hasta las 3 de la mañana, en mi casa yo no vi que el fuera agresivo, pero fuera de ahí no sé cómo era, pero hoy el asesino material de mi hija es él y lo que queremos es que caigan los cómplices que son de Bajo Éxodo”.

Para finalizar expresó, “los padres del dolor somos una gran familia, donde compartimos el dolor y buscamos lo mismo queremos justicia para todos los asesinos y femicidios que hay en la provincia de Jujuy y para mí la justicia tiene que actuar porque el que no la vive no sabe”.