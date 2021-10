Nueva marcha de los “Padres del Dolor” frente de Casa de Gobierno

Fue durante la mañana de este martes, donde padres, vecinos y amigos de las víctimas volvieron a reclamar por los esclarecimientos de varios femicidios ocurridos en Jujuy.

Se concretó una nueva marcha de padres y madres del dolor, en esta oportunidad, estuvieron los padres de Nahir Álvarez la joven de 17 años asesinada en cercanías a Alto Comedero. Los padres piden que se avance con la investigación y se detengan a todos los responsables, ya que sostienen que el único detenido (pareja de Nair) actuó con cómplices.

El padre de Nahir Álvarez, José Álvarez comentó, “ya se cumplió un año del femicidio de mi hija, al asesino de ella le rechazaron los recursos, pero están por insistir nuevamente en el Tribunal de Justicia para que le retrasen el juicio”.

A su vez agregó, “hay más personas involucradas en la causa, pero él no habla porque se inculpo solo, el no habla porque está amenazado y ahora está alojado en el Penal de Alto Comedero con todos los beneficios, él está mejor que en su casa, la madre lo va a visitar los días de visita y también ellos me hicieron citar al Tribunal de Familia por el tema del bebe, el cual no se merecen verlo, además, estoy tramitando para cambiarle el apellido que lamentablemente lleva del asesino”.

Luego Álvarez destacó, “ellos quieren ver al bebe, pero yo no doy el brazo a torcer porque la familia sigue apoyando a su hijo asesino, así que ellos lo son también, nosotros estamos destruidos y el angelito que dejo ella no sé cómo lo tomara más adelante, así que hay que ver como lo va a tomar”.

Con respecto a la investigación mencionó, “la justicia esta demasiada lenta y retrasada al igual que la seguridad lo que sí, el asesino Villanueva sabe quién es, pero él no va a hablar, él se comerá el garrón solo como la madre dice, así que no se merece que salga ni para ir a juicio, directamente que cumpla los 50 años como le dije al señor gobernador, el gobernador me atendió solamente la primera vez cuando pasó lo de mi hija, que me dijo ‘don Álvarez no se preocupe al responsable le vamos a dar la máxima condena’ porque yo le mostré las fotos como está mi hija pero después nunca el me contesto, lo único lo felicite cuando nació su hija y me dijo gracias pero nada más y eso lo hice de corazón sin criticar nada”.

Para finalizar remarcó, “vamos a seguir con las marchas por pedido de justicia de todos los padres del dolor, pero la justicia hace vista gorda como que no le importada nada a ellos, por ello queremos que la sociedad se una a nuestra causa para que no haya más femicidios ni homicidios, ni abusos sexuales, ni nada porque la provincia de Jujuy está muy desatendida de todo, incluso en la misma justicia”.