Nueva marcha de los Padres del Dolor frente a Casa de Gobierno

Se cumplieron ya aproximadamente 6 años y 7 meses del femicidio de Rosa Aliaga en la localidad de Libertador General San Martín y todavía no encuentran al asesino.

Familiares realizaron esta mañana una marcha por calles céntricas y posteriormente en Casa de Gobierno solicitando justicia y que siga la búsqueda del asesino de Rosa ya que la causa está estancada.

Carlos Aliaga hermano de Rosa Aliaga víctima de femicidio comentó, “al día de hoy no hay ningún detenido, la causa está frenada, se frenó todo prácticamente no nos llaman, no nos dice nada que si siguen investigando, no hay ninguna novedad, entonces yo en representación de mi familia, porque tengo mis papás que son mayores y mi hermanas que no pueden asistir empecé a salir a la calle y venir a acá a San Salvador a pedir justicia que nos escuchen y nos ayuden los fiscales, jueces o el que está a cargo la Fiscalía 11 de San Pedro de Jujuy, el doctor Blanco es lo único que pedimos nosotros ,que nos ayuden y que se reactive la causa porque fue un cruel asesinato”.

Con respecto a la causa detalló, “si bien hubo un imputado en primer momento que estuvo detenido 11 meses y fue pareja de mi hermana, él estuvo detenido y después fueron sacando las pruebas los resultados de los elementos que sacaron de la casa de mi hermana por ejemplo el oflador con el cual le dieron el golpe mortal en la cabeza a mi hermana y los cuchillos que fue con los que les hicieron punzaciones post morten, según la autopsia le punzaron toda la zona del cuello, una sábana, una manta de la habitación donde la habían asesinado, empezaron a salir los resultado que no concordaban con el único detenido que hubo y así pasaron 11 meses, lo dejaron en libertad y desde ese momento la causa se frenó quedó en cero no se hicieron más investigaciones y mi padre fue a preguntar a la Brigada de Ledesma y le respondieron que mientras no llegue una orden de la Fiscalía de San Pedro nosotros no podemos hacer nada, dicen que tienen que enviarles una orden de Fiscalía para que seguir la investigación sino no se pueden mover”.

A su vez agregó, “hasta ahora no hemos tenido respuesta por parte del Fiscal ya hemos cambiado 4 abogados ahora está en la causa activa la doctora María Paula Cepeda, que tiene su estudio en la calle Independencia, estamos esperando alguna respuesta, de todas maneras salimos a la calle nosotros pacíficamente a realizar estas marchas para que nos escuchen porque esto no puede quedar así, hay un asesino suelto por las calles de Libertador General San Martín y no queremos que le ocurra a otra mujer como está pasando en distintas partes de la provincia”.

Luego Aliaga mencionó, “en Buenos Aires nos atendieron la gente del Ministerio Público, de la Mujer, la Secretaría de Seguridad, de los Derechos Humanos y nos dijeron que ellos directamente no pueden actuar sobre la Fiscalía o el sistema judicial de la provincia, pero si van a ser llamados para ver si esto se reactiva como para darnos una mano”.

Para finalizar remarcó, “voy a seguir hasta las últimas consecuencias y hasta que mi salud lo permita porque no puede ser que la hayan asesinado tan cruelmente y que aún no haya ningún detenido, va a pasar otro año más y las fiestas no hay justicia, así que voy a seguir en las calles”.