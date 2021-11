Nueva jornada de protesta y movilización en la zona centro de San Salvador de Jujuy

Organizaciones sociales de ATE Verde y Blanca, la Bancaria y los empleados del ex Banco de Desarrollo de Jujuy y Trabajadores de Luz Fuerza marcharon por la calle céntrica, solicitando atención a sus reclamos.

Fernando Nando Acosta comentó, “nosotros no estamos con la agrupación Verde y Blanca de ATE, ATE no participa en la marcha, pero si venimos a acompañar también a los compañeros de Arquitectura que hace más de 2 meses vienen llevando adelante también reclamos salarial y de condiciones de trabajo que aún no han sido cumplidas y el día de hoy se suman a este conflicto también los bancarios porque los trabajadores bancarios también son perjudicados por la misma política del gobierno provincial como son perjudicados todos los trabajadores estatales de Jujuy”.

Referido a los reclamos Acosta remarcó, “por ello se da la coincidencia de juntarse en la calle con los distintos reclamos y es porque el gobernador es responsable de esta situación donde dice que no hay plata pero sin embargo hay plata para otras cosas, no hay plata para Arquitectura, pero si hay plata para que las obras las hagan empresas privadas, vinculadas a algunos de los propios funcionarios o vinculadas al gobierno ósea que hay plata para eso pero no para que los trabajadores de la Arquitectura puedan estar bien y hacer obras directamente por la administración, asimismo dicen que no puede funcionar el Banco de Desarrollo el cual lo fundieron e hundieron como dicen los compañeros bancarios, por haber hecho un manejo totalmente estacional y de negociados y ahora lo cierran para permitir nuevos negocios económicos, también en la parte financiera del gobierno y lo mismo pasa con el resto la provincia con los sueldos y demás cuestiones no hay una provincia que haya recibido tanto coparticipación como Jujuy pero sin embargo los sueldos valen la mitad de lo que valían al comienzo de la gestión de Morales, lo que muestra que hay un descontento, protesta y lucha porque el gobierno nos miente dicen que no se puede hacer pero si se puede hacer, pero primero tienen que terminar con sus negociados y mentiras”.

Para finalizar añadió, “el día de hoy muchas organizaciones estamos participando y acompañando donde creo que el día de hoy saldrá una convocatoria para todos los trabajadores y sindicatos para acompañar esta lucha, porque nosotros siempre hemos acompañado a los trabajadores que han luchado y vamos a seguir estando en la calle por cada compañero y trabajador que lucha por una injusticia que en este caso es el Estado y el gobernador de la provincia”.