Nueva función en Mi PAMI: Los afiliados podrán seguir el envío de sus higiénicos absorbentes

Mi PAMI, la plataforma diseñada para centralizar todos los servicios, gestiones y trámites de manera ágil y segura, incorporó una nueva sección llamada Mis entregas.

Esta nueva función les permitirá a los afiliados consultar con mayor facilidad y rapidez el estado del envío a domicilio de sus insumos.

La herramienta permitirá hacer el seguimiento de la entrega de Higiénicos Absorbentes Descartables. En este apartado, los afiliados van a poder encontrar en la pestaña Solicitudes las entregas que se encuentran en curso y en la pestaña Historial, las entregas ya realizadas.

A través de esta mejora, los beneficiarios podrán conocer en qué etapa se encuentra el envío de sus pañales o apósitos. Allí se indicará si se encuentra en preparación, cuando el pedido está siendo armado; en camino, cuando el repartidor tiene el paquete y se dirige al domicilio; entregado, al confirmarse la recepción; o un aviso que indique que no se pudo realizar la entrega por no encontrarse nadie al momento de la visita.

Además del estado del envío, podrán visualizar la información acerca del contenido del paquete y bajo qué domicilio de entrega se encuentra registrado el pedido.

Esta medida brinda mayor transparencia, previsibilidad y tranquilidad a los afiliados y ofrece la información de sus entregas de manera accesible. Se trata de un mecanismo que moderniza y simplifica el proceso, mejorando la trazabilidad y eliminando trámites innecesarios e intermediarios.

Los afiliados que hayan tenido alguna dificultad con su entrega, tengan consultas sobre la fecha de recepción o quieran corroborar el domicilio donde los reciben pueden llamar al 138 – PAMI Escucha y Responde, opción 0; o acercarse a la agencia PAMI más cercana.