Nueva edición del «Pre Festival de los Siete Colores» en Purmamarca

Este domingo, a partir de las 11, tendrá lugar la jornada artística en la avenida San Martín, unas de las principales arterias del pueblo. La entrada será libre y gratuita.

El intendente de Purmamarca, Humberto López, encabezó la presentación del Pre Festival de los Siete Colores en la CAJA (Centro de Arte Joven Andino) junto a artistas de su pueblo. El evento será este domingo 14, desde las 11 horas, en la avenida San Martín.

En la ocasión, el funcionario quebradeño resaltó la esencia de la jornada cultural que en su primera edición fue un éxito. “Es la segunda presentación del evento que tiene varios objetivos y otras proyecciones”, sostuvo.

Continuó agregando que el evento permite visibilizar a “nuestros artistas locales, artesanos y productores” y, en simultáneo, “reunir a la familia jujeña y compartir con los turistas que nos visitan”.

López también informó que en la jornada dominguera habrá puestos de comidas regionales y las presentaciones de varios artistas locales, como también de Buenos Aires.

Cartelera artística

Serán parte de la segunda edición del Pre Festival: los Hermanos Arjona; Darío Cazón; Los Diableros de la Peña; Alexander Cruz; Grupo Sentimiento; Tati Domínguez; El Límite e Iván Ruíz.