¿Nueva conductora? Lizy Tagliani habló sobre la posibilidad de estar al frente de La Peña de Morfi

La artista podría encabezar el programa tras la salida de Jésica Cirio.

Luego de que Jésica Cirio anunciara que no seguirá al frente de La Peña de Morfi (Telefe), comenzó a especularse con quién podría ocupar el lugar vacante para continuar el programa junto a Diego Leuco.

Uno de los nombres que comenzó a sonar con más fuerza es el de Lizy Tagliani, quien ya tiene experiencia como conductora en el canal de las pelotitas.

“Jésica concluye su contrato con Telefe y está dentro de las posibilidades que vos asumas la conducción de La Peña con Diego Leuco”, le dijo sin vueltas un notero de Socios del espectáculo (El Trece).

“No sé nada de verdad. Nadie me dijo nada. No sé si lo estarán hablando entre ellos y, como siempre, Gustavo Yankelevich (te habla) cuando algo está más cerrado. Ahí recién me avisan a ver si me gusta la idea. Pero, honestamente, ni idea. Me enteré por ustedes”, respondió Lizy con sinceridad.

Lizy Tagliani opinó en #SociosDelEspectaculo sobre la salida de Jesica Cirio de Morfi y la posibilidad de conducirlo. pic.twitter.com/1h3NIGhOpk — Socios del espectáculo (@socioseltrece) February 19, 2024

“¿Te gustaría?”, quiso saber el periodista. “Sí, por supuesto. Me parece que es un súper programa. Y bueno, es un poco parte de mi esencia. Yo me crié mirando a Quique Da Piaggi y a Silvia Peyrou haciendo un programa que era una especie de La Peña de Morfi, donde iban artistas. Era más folklórico pero tenía que ver con eso de recibir gente, de cocinar, de hacer chistes. Así que me gusta”, admitió la conductora.

(Pronto)