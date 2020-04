Nota de opinión: “La incertidumbre en tiempo de pandemia”

Estoy convencida que si algo nos está pasando en este tiempo de cuarentena, en tiempo de pandemia, es que todos estamos inmersos en la incertidumbre, sensación difícil de identificar pero que nos lleva a emociones como el miedo la tristeza, la ansiedad, etc.

Hoy recuerdo en una formación que hice en el año 2016 quien nos dictaba el curso nos decía que el mundo cambiaba aceleradamente, que emergían nuevos mundos por lo tanto era necesario que nos preparemos para navegar en la incertidumbre, y no llenarnos de información ya que si de algo disponemos es de muchísima información, más precisamente nos decía que teníamos que aprender a surfear la incertidumbre.

Cuando nos decía esta metáfora yo me imaginaba un surfista en su tabla de surf flotando, esperando una ola, más bien eligiendo, cuales dejaría pasar y en cual se subiría.

En ese contexto y con la imaginación, que siempre me acompaña, yo pensaba, si bien el surfista no sabía de antemano cual sería la ola elegida, ni sabía si iba a poder surfearla, porque cabe la posibilidad que la ola lo revuelque, de todos modos él contaba con cierta información, por ejemplo, en qué fase de la luna estaba y por lo tanto como estará la marea, los vientos, la temperatura del agua, etc.

Todo esto que aprendíamos en esa formación era en un contexto en el que nunca imaginamos que nos iba a suceder lo que hoy nos pasa en el mundo, si pienso en esa metáfora lo que ahora imagino es que los “surfistas” estamos en la arena, atónitos, no sabemos cómo será el mar en el que tendremos que surfear, no sabemos si vamos a tener la información que antes nos servía para generarnos confianza para salir al mundo, para hacernos cargo de la vida que viene.

La incertidumbre cuando la identificamos, nos lleva al miedo, y queremos tener mucha información, buscamos seguridad, saber mucho en el paradigma en el que nos hemos criado eso, nos da confianza.

Esta pandemia si para algo vino al mundo que es para que los seres humanos nos demos cuenta que no somos todopoderosos, que tener mucha información no nos protege, no nos hace invencibles, que no podemos controlar nada, nada, que nos toca a todos por igual, no distingue nacionalidad, sexo, religión, poder económico, conocimiento, cultura, etc., los españoles tienen un dicho que dice “cuando llueve nos mojamos todos”.

Entonces, la invitación es a que soltemos la pretensión de controlar, que no nos llenemos de información sobre un mundo que ya no existe, el mundo cambió, me gusta esta frase de Eric Hoffer; “En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo, estarán bien equipados para un mundo que ya no existe”.

Por: CPN María Paola Quintana