Nota de opinión: Elecciones Paso 2021 Jujuy – Crónica de una muerte anunciada

Así como al inicio de la gran novela de Gabriel García Márquez, ya sabíamos el trágico destino del joven Santiago Nazar a manos de los hermanos Vicario, hoy no hacía falta el diario del lunes para conocer los resultados electorales de las Paso 2021 en Jujuy.

Celebramos que el peronismo en todas sus vertientes haya participado en unidad en el Frente de Todos porque si no los resultados serían aún peores y estaríamos viendo al Frente de Izquierda consolidados como la segunda fuerza política de nuestra provincia. El FIT ya es segunda fuerza en San Salvador de Jujuy y Palpalá, con cada elección se va consolidando.

Y que es lo que pasa con las vertientes del peronismo, que pasa con los herederos y herederas de Perón en nuestro Jujuy, cada día pierden más apoyo popular y crece Cambiemos y el FIT, a pesar de la grave crisis que atraviesa nuestra provincia con una deuda en dólares que no para de crecer y en estos momentos representa más de la mitad del presupuesto provincial, con un desempleo creciente, ya que anualmente 10.000 jóvenes ingresan al mercado laboral, si alguno de estos jóvenes opta por la venta ambulante es perseguido y tratado como un criminal, si uno intenta buscar trabajo en el sector tabacalero descubrirá que anualmente se pierden miles de puestos de trabajo y esta situación expulsa a los habitantes de esta zona, si uno intenta ingresar al sector minero se dará cuenta que no hay lugar para todos, el sector privado viene golpeado a raíz de la pandemia y de las cuarentenas eternas del 2020 que, sin casos positivos, mantenía encerrada a la población destruyendo el sector privado, sin hablar de las persecuciones políticas y armado de causas a luchadores sociales y de los magros aumentos que reciben los estatales donde lamentablemente la mayoría de las dirigencias sindicales están alineados con el gobierno de Cambiemos en Jujuy otorgando una cómoda gobernabilidad.

Ante toda esta dramática situación el Frente de Todos tenía la posibilidad de hacer una buena elección, pero ¿Qué es lo que pasa? El peronismo o sería mejor decir los sectores empresariales que tienen el sello del peronismo en su poder son abiertamente socios de Morales y todo el mundo lo sabe, los sectores peronistas que se enfrentan a Cambiemos y al PJ entreguista no dejan de ser expresiones populares que, al estar divididos, no llegan a ser más que expresiones marginales y sólo deben conformarse con algunos concejales en medianas y pequeñas localidades mientras que Cambiemos y el PJ empresarial consolidan su cogobierno, por estas razones el FIT se termina convirtiendo en la única oposición real a cambiemos con llegada a las masas en Jujuy.

Errores y aciertos del gobierno nacional

Las malas decisiones del gobierno nacional gestionado la pandemia mucho tuvieron que ver con los resultados electorales, el priorizar la deuda externa antes que la deuda con el pueblo genero un malestar, la promesa de campaña del aumento a los jubilados no llego, el amague de Vicentin, el no juzgar a los responsables de la fuga del préstamo del FMI, no solucionar la situación de los presos políticos, priorizar agendas de ONGs internacionales antes que las necesidades reales.

Progres panza llena diagramando la política alimentaria desde su mirada, les pibes enseñando nuevas masculinidades, el cumple de la primera dama en Olivos mientras las familias no podían despedir a sus seres queridos, para un sector de la sociedad había prohibiciones y para otros privilegios. El conocer esa situación molesto bastante a todos, el gobierno nacional tiene que entender que con el aborto, el lenguaje inclusivo, el DNI no binario y el cupo trans no se ganan elecciones, los problemas de la gente son la falta de trabajo, falta de tierras para vivir, ya no hablemos solamente de viviendas sino de un pedazo de tierra que les pertenezca, los alimentos que no paran de aumentar y los salarios no le ganan a la inflación, los impuestos siguen siendo altos, la gente quiere recuperar el poder de consumo, eso es lo que le importa a la gente.

Los más claros aciertos fueron el IFE (buena intención pero cobrar cada dos meses no alcanzaba) ATP (muy bueno para sostener las Pymes y el sector privado), impuesto extraordinario a las grandes fortunas (si fuera permanente sería mucho más justo), tarjeta AlimentAR (ayuda mucho en pandemia) vacunas (muy buena gestión), pero con subsidios no alcanza para reconstruir un país necesitamos reactivar la industria nacional.

Campaña electoral

La campaña del Frente de Todos en Jujuy fue acompañada prácticamente solo por movimientos sociales quienes pusieron el cuerpo y militancia en los barrios, no olvidemos que la primera candidata es integrante de la Campora que quizás en otras provincias la Campora tiene desarrollo territorial, aquí en Jujuy no pasa de ser solo una pequeña organización territorial pero gracias a los vínculos nacionales pudo ingresar a la Legislatura provincial y ser la candidata elegida por nación para encabezar la lista.

Mientras las organizaciones se pusieron la campaña al hombro, la élite del PJ no acompañó como tendría que haberlo hecho, es como si el perder fuera más productivo que ganar, mientras la campaña de cambiemos Jujuy fue hegemónica solo se veían las mesas de ellos y pasacalles por todos lados, lógicamente con los recursos provinciales pudieron visibilizar a sus candidatos en toda la provincia, el Frente de Izquierda con una fuerte presencia en las redes sociales y sus candidatos conocidos por todos se le hizo mucho más fácil visibilizar su imagen ya que en Jujuy nadie presta atención a las propuestas de campaña.

Los carpinchos terminaron siendo los sujetos revolucionarios que aportaron una discusión bastante más interesante a la campaña electoral de la provincia y ciudad de Buenos Aires ya que fue muy decadente de parte de la mayoría de los partidos algunas hablando de porros, otras hablando de garche, otras mostrando el culo frente al Congreso, los libertarios que quieren destruir el Banco Central y dicen representar la anti política pero en realidad están captando los votos de los sectores de derecha más radicalizados. Como una crónica de una derechización anunciada, no nos sorprendamos cuando surja algún Bolsonaro argentino ya que se están dando todas las condiciones para que esto suceda, dado que el ciudadano de a pie no ve soluciones reales en su vida diaria y cada día se siente más seducido por el discurso de extrema derecha de los libertarios como Milei.

Análisis de Pomelo estrella de Rock