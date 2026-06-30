Noruega venció a Costa de Marfil y enfrentará a Brasil en octavos del Mundial

El conjunto europeo venció a su par africano por 2-1 con goles de Antonio Nusa y Erling Haaland. Amad Diallo lo había empatado.

Noruega venció a Costa de Marfil por los 16avos de final del Mundial 2026 y avanzó a los octavos donde enfrentará a Brasil.

El conjunto europeo le ganó a su par africano con goles de Antonio Nusa y Erling Haaland. Amad Diallo había empatado el partido de manera parcial. Noruega jugará contra Brasil el próximo domingo.

Costa de Marfil, escolta de Alemania en la fase de grupos, cedió la posesión desde el inicio y apostó al contragolpe frente a una Noruega que había terminado segunda detrás de Francia.

La estrategia africana dio resultado y generó las primeras ocasiones con un remate de Ghislain Konan que pasó cerca y un peligroso centro de Nicolas Pépé que despejó la defensa.

Sin embargo, cerca del descanso Antonio Nusa recibió por la izquierda, encaró hacia el centro y definió con precisión para marcar el 1-0. Antes del entretiempo, Haaland desperdició una oportunidad para ampliar la ventaja.

En el complemento, el equipo dirigido por Emerse Fae adelantó sus líneas y estuvo cerca del empate con un disparo de Pépé que desvió Örjan Nyland.

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Noruega respondió con una acción de pelota parada en la que Alexander Sorloth peinó el balón y Torbjörn Heggem encontró una salvada sobre la línea.

A los 75 minutos, Amad Diallo, recién ingresado, igualó con una gran acción individual pero cuando el tiempo extra parecía inevitable, Patrick Berg asistió a Haaland, que empujó el balón para el 2-1 definitivo.

Costa de Marfil buscó el empate hasta el final, pero Nyland sostuvo la clasificación noruega con una enorme atajada.

(Cadena3)