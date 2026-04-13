Noche de gloria en Pampa Blanca: Alex Quipildor se coronó en una velada inolvidable

La ciudad de Pampa Blanca vivió una de esas noches que quedan grabadas en la retina de los aficionados al deporte de los puños.

El Santi Bailable vibró con el boxeo regional. En una decisión audaz de la organización, los juveniles fueron los grandes protagonistas de la noche del sábado.

​»Hubo un marco de público imponente que colmó las instalaciones del local bailable Santi, la velada superó todas las expectativas, demostrando que el boxeo en el interior de la provincia está más vivo que nunca», señaló Gustavo «Chingolito» Ibáñez, que estuvo presente en el festival, como delegado de la FAB para normalizar el boxeo jujeño.

​Sangre Joven por el cinturón: Quipildor es el Rey

​La gran sorpresa de la noche llegó con la programación del combate estelar.

Rompiendo con la tradición de cerrar con los pesos pesados, los organizadores apostaron por la energía de la juventud, poniendo en juego el cinturón de Pampa Blanca entre dos promesas de 16 años, en la categoría hasta 50 kilos.

​Alex «El Zurdo» Quipildor y Franco «Pitbull» Martínez protagonizaron una pelea eléctrica. Fue un choque de estilos marcado por la velocidad y los cruces permanentes que mantuvieron al público de pie. El momento de mayor tensión ocurrió cuando Quipildor conectó un certero golpe en el rostro de Martínez, obligando al árbitro a realizar el conteo de protección.

​Pese a la valentía del «Pitbull», la técnica y efectividad del «Zurdo» Quipildor convencieron a los jueces, quienes le otorgaron la victoria en fallo dividido, consagrándolo como el mejor de la localidad.

​Duelo de Titanes: El Tano Orlandi impuso su potencia

​Antes del cierre, el ring crujió con el choque de los pesos pesados. Facundo «El Tano» Orlandi y Juan «El Látigo» Díaz, ambos superando los 95 kilos, ofrecieron un espectáculo de puro poder. Cada impacto retumbaba en el recinto, haciendo vibrar a los presentes.

​Bajo la mirada de la arbitro Luz Isnado, quien manejó los hilos del combate con total autoridad, la victoria quedó finalmente en la esquina de «El Tano» Orlandi, tras una demostración de resistencia y contundencia.

​Femenino: «La China» Vedia trajo su experiencia internacional

​El boxeo femenino también tuvo su lugar destacado. Iris «La China» Vedia, representante de El Carmen, demostró por qué es una de las púgiles con mayor rodaje de la zona. Tras sus recientes pasos por México, Bolivia y Mar del Plata, Vedia superó por puntos a la periqueña Joselín Contreras, sumando una nueva victoria a su extenso palmarés.

​Todos los resultados de la velada

​La cartelera se completó con duelos intensos que ratificaron el buen nivel de las escuelas de boxeo locales:

​Bruno León venció por puntos (GPP) a Facundo Ruiz.

​Valentín Medina venció por puntos (GPP) a Lázaro Franco.

​Samuel López venció por puntos (GPP) a Lucas Espejo.

​Lo que viene: Nombres de peso en el horizonte

El calendario boxístico no da tregua. Tras el éxito en Pampa Blanca, los ojos del boxeo ya se posan sobre las próximas presentaciones de figuras como Marcos «Picky» Silvetti y Federico Peñarrieta quienes prometen seguir elevando la vara del deporte en la región. La cita será en el Club Luján el 17 de Abril.