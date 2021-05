“No tengo dudas que tenemos el mejor equipo del país”, dijo Juan Román Riquelme

“Por supuesto que queremos jugar mejor pero el clásico se gana. River no pateó al arco. Nuestra estrella, nuestro capitán Carlos Tevez tuvo situaciones y no las pudimos convertir. Nuestro arquero no se exigió porque ellos no patearon al arco. Fue merecido pasar”, estimó el ídolo de Boca Juniors.

El ídolo de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo del club y encargado del fútbol, dijo después de que su equipo eliminara a River por penales en cuartos de final de la Liga Profesional, que “no hay dudas que éste es el mejor equipo del país”.

“A mi me gusta jugar lindo, pero el clásico se gana. Es el primer mano a mano con River que tenemos nosotros como dirigentes y lo ganamos”, dijo Román en TNT Sports, rompiendo el silencio de radio que se autoimpuso desde que asumió como vicepresidente boquense.

Después recordó que en los superclásicos anteriores por campeonato, “primero cuando con Ramón Abila hubo ocasiones y no se pudieron definir, en el segundo partido (Franco) Armani fue figura y hoy Tevez tuvo tres mano a mano y en los penales existió la suerte para ganar. River hizo un gol de centro”.

“No hay dudas que éste es el mejor equipo del país”.

“Personalmente miro las cosas con mucha tranquilidad. Tenemos el mejor equipo del país. Ganó los dos campeonatos merecidamente y este es el tercer clásico desde que volvimos al club, Pero nos cuesta marcar un gol y definir los partidos”, destacó.

“Hoy los jugadores se sacaron una mochila que tenían y ahora vamos a jugar cada vez mejor. El jueves tenemos un partido importante por Libertadores con Barcelona, de Ecuador. Si ganamos los dos partidos que nos quedan, clasificamos y después vamos a reforzar”, apuntó.

“Estoy agradecido a este equipo porque nos regaló dos torneos. el primero con 20 goles en 7 fechas. Pero el segundo me puso más contento porque muchos partidos jugamos con los llamados suplentes y el grupo entero competía, por lo que verlos ganar es hermoso”, resaltó.

Después habló de los rumores y versiones de las cosas que pasan dentro de Boca. “Lo que ocurre en el club queda en el club. Yo soy siempre sincero y agradecido al grupo que tenemos, porque se merecía esta alegría”.

Una de esas versiones trata de sus preferencias por marcadores centrales como Carlos Zambrano y Marcos Rojo por encima de Carlos Izquierdoz y Lisandro López.

Y justamente sobre eso habló este domingo Izquierdoz al afirmar que si hubiera fallado su penal y se quedaban eliminados, hubiese dicho “basta”, porque aseguró que él no vive “en una burbuja” y sabe “lo que se habla” a su alrededor.

“Con Miguel Russo tengo una relación muy linda y lo quiero mucho. No tengo dudas que él era el entrenador indicado, que nos regaló dos campeonatos. Sabe mucho y podemos estar de acuerdo o no, pero es el entrenador y debemos respetarlo. Él habla todos los días con Bermúdez, Cascini, Battaglia y Delgado, y estamos todos unidos, por más que se digan muchas cosas que no son”, apuntó Riquelme.

“Y en cuanto a Edwin Cardona, para mi es un genio del fútbol. Ojalá podamos comprarlo porque no hay ninguno igual en el país. Venía jugando increíblemente bien y para muchos es el mejor del fútbol argentino. Sobre el penal que picó hoy y le atajaron, digo que (Zinedine) Zidane lo hizo en una final del Mundial, y si pegaba en el travesaño y salía le decían que estaba loco. Hay que animarse a hacer eso en un superclásico”, sostuvo.

“A mi me gusta jugar lindo, pero el clásico se gana. Es el primer mano a mano con River que tenemos nosotros como dirigentes y lo ganamos”.

Luego le llegó el turno a la salida polémica de Guillermo “Pol” Fernandez de Boca y según Riquelme el ex Racing Club “quiso jugar en otro lado. Por eso no pudimos hacer nada. No quedé enojado con él. Nosotros arreglamos un contrato por cuatro años, pero cuando le dijimos de renovarle nos dijo que no quería continuar. Les dimos las gracias y listo, porque creemos que nuestro club es muy grande”.

“Pero si Dios quiere, Edinson Cavani el año que viene va a estar con nosotros. Nos dijo que quiere venir”, comparó.

En cuanto a la situación del arquero Esteban Andrada, quien quedó aislado en Ecuador por 10 días tras haber dado positivo de Covid antes del partido que Boca perdiera por 1 a 0 ante Barcelona por la Copa Libertadores, dijo que “si no tenía un test negativo no lo dejaban entrar a Argentina. Su familia estaba nerviosa, pero esperemos que hoy estén contentos”.

“Y respecto de los chicos que juegan en la mitad de la cancha (Cristian Medina, Alan Varela y Agustín Almendra), lo hacen bien. Hablamos muchos con ellos, pero tenemos la suerte de contar con jugadores de experiencia como Tevez, Izquierdoz o Rojo, por ejemplo éste nos da una mano grande con Almendra, lo ha abrazado, y ellos necesitan eso”, señaló.

“Por eso veremos si el año que viene podamos jugar la Copa Argentina con 11 chicos del club. Esa es la idea”, aventuró.

En el final habló de su gestión como encargado del departamento de fútbol. “Estar en el club es una maraviilla porque es el lugar donde quería estar. Cuando toque la fea se la agarrarán conmigo y eso pueden aprovecharlo el técnico y los jugadores para estar mejor”.

“Tenemos la ilusión de contar con un equipo cada vez más fuerte. Yo no soy entrenador. Puedo decir porque esto no o porque esto si, pero no soy el técnico. Pero el balance, más allá de los títulos, es positivo. Tevez, Campuzano, Fabra o Villa no eran titulares cuando llegamos nosotros, y ahora lo son”, finalizó.

(Télam.com)