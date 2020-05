“No se debería jugar hasta no tener la seguridad absoluta”, planteó D’Onofrio

El presidente de River Plate explicó que la vuelta del fútbol sin público generará una pérdida millonaria para la institución.

El presidente de River Plate, Rodolfo D’Onofrio, planteó este domingo que no se debería volver a jugar al fútbol “hasta no tener la seguridad absoluta” de que no habrá contagios de coronavirus y agregó que “arriesgar una fecha es imposible”.

“River y cualquier club no deberían jugar hasta no tener la seguridad absoluta de que cada persona que trabaja en el club no tenga la posibilidad de contraer el virus. Porque de este virus no se vuelve. ¿Qué pasa si uno aparece con el virus? ¿Qué hacemos? Todo el mundo en cuarentena. Entonces, arriesgar una fecha hoy es imposible”, indicó D’Onofrio.

El presidente de River también explicó durante una entrevista con el canal América que un posible retorno a la actividad sin público generará pérdidas económicas para la institución.

“El hecho de no tener público, para River es tremendo porque los ingresos de la TV no son nada para nuestra tesorería. Son 20 millones de pesos por mes que es el 25% del costo de los empleados de River mensualmente. Para Boca también es muy poco. Y no tener venta de abonos nos genera un problema importante a futuro”, remarcó.

Y, en este sentido, detalló: “Nosotros no vendimos los abonos y son más de 100 millones de pesos por mes para el club. Y ese ingreso no lo tenemos, así que sin dudas entraremos en problemas a futuro en ese aspecto. Hay que mantenerse con los sponsors y con lo que pagan los socios, que son alrededor de 142 mil y la gran mayoría está pagando”.

Por otro lado, D’Onofrio reveló que la decisión de no presentar el equipo para jugar la primera fecha de la Copa Superliga ante Atlético Tucumán surgió por el caso del jugador colombiano de la reserva Thomas Gutiérrez, quien había presentado síntomas similares al coronavirus.

“Me avisó el médico del club y llamé urgente a la Comisión Directiva para reunirnos rápido. Después llegaron Gallardo y los jugadores y estaban preocupados porque se habían entrenado con el chico. Así decidimos cerrar el club, porque lo veíamos venir”, concluyó.

(Telefenoticias)