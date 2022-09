“No quiero morir”: los rusos huyen, las fronteras colapsan y Alemania se ofrece a recibir desertores

Después del anuncio de Putin, se registró aumento del tráfico en los cruces con Finlandia y Georgia y una abrupta subida de los precios de los pasajes desde Moscú.

Algunos hombres rusos se apresuraron el jueves hacia las fronteras de su país después que el presidente Vladimir Putin ordenó una movilización parcial, con un aumento del tráfico en los cruces fronterizos con Finlandia y Georgia y una abrupta subida de los precios de los pasajes de avión desde Moscú.

Putin ordenó el miércoles la primera movilización de Rusia desde la Segunda Guerra Mundial y respaldó un plan para anexionarse zonas de Ucrania, advirtiendo a Occidente que iba en serio cuando dijo que estaría dispuesto a utilizar armas nucleares para defender a Rusia.

Desde entonces, los precios de los pasajes de avión para salir de Moscú se dispararon por encima de los 5000 dólares para los pasajes de ida al extranjero más cercanos y la mayoría se agotó por completo para los próximos días. La aerolínea nacional rusa, Aeroflot, anunció que reembolsará a las personas que no puedan volar como estaba previsto por haber recibido un llamado a filas.

Putin's mobilisation looks asymmetrical:

1. Partial mobilisation in large cities, especially soft in Moscow & Petersburg

2. Total mobilisation in remote rural regions, especially ethnic ones

We don't have hard data yet, this mobilisation may include elements of ethnic cleansing pic.twitter.com/63YAMM2kei

