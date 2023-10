“No fue algo lindo”: Sofía Jujuy Jiménez contó cómo el Pelado López le arruinó uno de los mejores días de su vida

El episodio ocurrió cuando la modelo y el conductor mantenían una relación, hace algunos años.

Si bien el amor entre Sofía Jujuy Jiménez y el Pelado López finalizó hace tiempo, en las últimas horas ella recordó una maldad que él le hizo en su fiesta de graduación, en una declaración que revivió los rumores sobre lo mal que terminó la relación, que duró cinco años y tuvo su punto final en diciembre de 2017.

“Apareció con una escoba, limpiando. Se terminó. ¡Mis amigas se habían venido desde Jujuy!”, comenzó relatando la modelo, haciendo alusión a que le arruinó su día especial echando a sus invitados del departamento.

Jiménez explicó que “con ese señor” no le quedó ninguna anécdota alegre: “No la puedo creer la verdad. Yo me estaba recibiendo y a las dos de la mañana estaba sacando la escoba para que se vayan. Yo, tipo, me recibí una sola vez en mi vida, dejame festejar, maestro. No fue algo lindo”, cerró, ofuscada, en diálogo con LAM.

Sofía se recibió de Licenciada en Periodismo el 30 de agoste de 2017. “Fue un día muy esperado. Si de algo estaba segura es que sabía lo que quería: trabajar en los medios de comunicación. No fue fácil. No conocía a nadie, pero iba a estar atenta a las oportunidades. Gracias a Dios tuve papás que me inculcaron la importancia de tener un título. A simple vista es un papel, pero certifican muchos años de estudio”, contó en aquella oportunidad.

La separación de Sofía Jujuy Jiménez y el Pelado López

La modelo y el conductor mantuvieron un noviazgo durante cinco años. Tras la ruptura, él se casó con Nella Ghorghor, mientras que ella empezó un romance con Juan Martín del Potro, de quien finalmente se separó. En 2021, la joven se animó a contar cuál fue el motivo que le puso punto final a la historia de amor.

“Me fui después de haberlo intentado. Cuando estás en pareja, cuando amás mucho, entregás y das todo. Me fui en buenos términos. Es triste, pero llegué hasta acá. No me estaba haciendo bien”, contó.

Y remarcó que no quería verlo nunca más: “Creo que tiene que ver con las personalidades o con los vínculos que tuvimos. Era muy chica cuando estaba con Guille y ahora de grande veo otra cosa. Así y todo sigo sosteniendo que no me interesa tener vínculo con él”.

(Canal26)