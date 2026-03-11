«No están cooperando»: Trump amenaza con cortar todo el comercio con España

El mandatario estadounidense afeó la postura del Gobierno de Pedro Sánchez dentro de la OTAN y respecto a la agresión contra Irán.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, reiteró este miércoles sus amenazas de cortar el comercio con España, al considerar que el país europeo «no está cooperando» con Washington, ni con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

«Deberíamos cortar todo el comercio con España. No sé qué es lo que está haciendo», dijo el mandatario en breves declaraciones a la prensa.

La escalada de tensiones entre Washington y Madrid empezó después de que EE.UU. e Israel decidieran atacar unilateralmente a Irán. En medio de la operación, España se negó a autorizar el uso de sus bases militares de Rota y Morón para los aviones estadounidenses.

La decisión soberana provocó la ira de Trump, que ya había criticado en el pasado la negativa de España de aumentar 5 % su gasto militar dentro de la OTAN, como quería el mandatario estadounidense.

«¿España? Creo que han sido muy malos, nada buenos (…) Han sido muy malos con la OTAN. Se les protege, no quieren pagar lo que les corresponde», dijo hoy al respecto.

No obstante, luego matizó sus señalamientos para lanzar el dardo a la administración de Pedro Sánchez. «El pueblo español es fantástico. El liderazgo, no tan bueno», indicó.

Israel y Estados Unidos lanzaron la madrugada del sábado 28 de febrero un ataque conjunto contra Irán, proponiéndose «eliminar las amenazas» del Gobierno de la República Islámica.

Los ataques se cobraron la vida del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, y de varios altos cargos militares de la nación.

En respuesta, Irán lanzó varias oleadas de misiles balísticos hacia Israel, así como contra bases estadounidenses situadas en países de Oriente Medio.

Hasta el momento, el número de víctimas mortales en la nación persa por la agresión militar de EE.UU. e Israel ha superado las 1.000 personas.

(RT)