No es obligatorio: La insólita amenaza del Gobierno de Venezuela para quienes no salgan a votar

Diosdado Cabello, uno de los hombres más fuertes del Gobierno de Nicolás Maduro, aseguró que el que no vaya a votar tendrá “cuarentena sin comida”. Las elecciones son el próximo 6 de diciembre.

“El que no vota, no come. Para el que no vote, no hay comida”, con esta insólita declaración, Diosdado Cabello, uno de los hombres fuertes del Gobierno de Nicolás Maduro, amenazó a los venezolanos que no vayan a votar, aún cuando en ese país ir a votar no es obligatorio.

La amenaza la realizó durante un encuentro que mantuvo el fin de semana en el occidente de Venezuela, en medio de una gira nacional que realiza previa a las elecciones parlamentarias de este domingo 6 de diciembre, convocadas por el oficialismo y señaladas por ser un fraude, no solo por la oposición sino por distintos países de la región y el mundo.

“Y las mujeres van a estar al frente de esta batalla, yo sé que es así, yo sé que es la mujer la que se va a levantar temprano y va a decir en la casa ‘epa, a levantarse con la diana Carabobo, porque hay que ir a votar’, dijo el dirigente chavista para luego apuntar “claro, él que no vota no come; para el que no vote, no hay comida; el que no vote, no come; se le aplica una cuarentena ahí, sin comer”, fueron las palabras exactas que dijo Cabello.

El próximo domingo 06/12 se celebrarán elecciones legislativas en Venezuela, las cuales fueron convocadas por el Gobierno de Nicolás Maduro.

En ese sentido, la oposición rechazó participar en la contienda electoral al afirmar que éstas no cuentan con las garantías democráticas que lo hagan un proceso “justo, transparente y libre”.

(Urgente24)