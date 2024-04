“Ni de ti”, la canción del nuevo disco de Tini Stoessel ¿dedicada a Camila Homs?

Tras una gran movida en redes sociales, el pasado jueves 11 de abril Tini sacó su nuevo disco “Un mechón de pelo”.

La particularidad de este nuevo trabajo es que tiene letras súper profundas y no duda en hablar a corazón abierto de sus problemas personales y de su salud mental a lo largo de diez canciones. Una de ellas, sin embargo, llamó la atención por su contenido tan directo.

¿Es para Camila Homs?

“Ni de ti” tiene suficientes pistas que dejan ver una posible dedicatoria a Camila Homs, la ex de y madre de sus hijos. La letra empieza diciendo “Dicen que robé, que una familia rompí. Dicen tanta shit, dale, no me hables de mí ni de ti, ni de ti”. Vale aclarar que la relación entre Tini y De Paul empezó con un escándalo donde la tildaban de “roba maridos” y decían que había “roto una familia”.

La artista aprovechó para aclarar que no rompió ninguna familia, ni robó nada y también hizo referencia a otro rumor que se instaló sobre ella hace un tiempo, que tiene que ver con el consumo de drogas. “Dicen que me escondo pa’ tomarme una pill, que por eso estoy skinny, no hables de mí, ni de ti, ni de ti”, Es la segunda frase de la canción.

El tema incorpora un audio real de su abuela donde la tranquilizaba: “Casi mi abuela también se la creyó”

No le lleves el apunte, Porque yo sé lo que es, eh. Todo inventado, todo mentira”, se escucha a la señora. “El que esté libre de pecado, tire la primera. Por cada uno que me odie tengo a diez que me quieran. Me la sé de memoria, no hay mierda que me hiera. Me quedé callada pa’ que a los niños no les duela. Duélale a quien le duela, sigo acá, sigo en primera”, continúa haciendo referencia a los hijos de De Paul.

Además, insistió en aclarar que no consume drogas: “Bueno, me saqué bastante las ganas, pero lamento pincharles el globo, no me drogo. Después de muchos años de estar callada me da mucha tristeza tener que aclarar quién soy y qué hago con mi vida”, sigue. Y completa: “Caer en la manipulación de ciertas personas que se alimentan con mentiras absurdas opinando de mi vida con total impunidad es un acto de insensibilidad brutal. Es deplorable ver cómo hay personas que a través de un medio de comunicación o una red social son capaces de expresarse de la forma más cruel posible. Engañando, difamando, con la única intención de lastimar hasta lo más profundo que puedan. Y a todos los que siguen creyendo o alimentando estas mentiras les deseo, de todo corazón, que encuentren algo más productivo para hacer con sus vacías vidas”.

