Netflix incorpora juegos desde este miércoles: cómo usarlos

La plataforma había anunciado que se metía de lleno en el mundo del gaming y los usuarios podrán testearlo en sus celulares. Lanzarán cinco títulos, entre los que hay dos de Stranger Things.

Netflix desembarca finalmente este miércoles en el mundo de los videojuegos con el lanzamiento de cinco primeros títulos. Se trata de una sección en la plataforma que se llama Netflix Juegos, disponible en la app de Netflix para teléfonos móviles.

En una primera instancia sólo estará disponible para teléfonos Android, pero la versión para iOS “está en camino”, indicaron desde la compañía.

A su vez, aclararon que serán juegos exclusivos, sin anuncios, sin tarifas adicionales y sin compras dentro de la aplicación”.

“Nos encantan los juegos, tanto los juegos físicos (El piso es lava), como los juegos mentales (The Circle) o, por supuesto, El juego del calamar. También nos encanta ofrecerles entretenimiento a nuestros miembros. Por eso, nos complace enormemente dar nuestro primer paso con el lanzamiento mundial de juegos de Netflix para dispositivos móviles”, señaló Mike Verdu, vicepresidente de Desarrollo de Juegos de Netflix.

🎮📱 Let the Games Begin📱🎮

Tomorrow, Netflix Games will start rolling out on the Netflix mobile app. First on Android, with iOS on the way.

It’s early days, but we’re excited to start bringing you exclusive games, with no ads, no additional fees and no in-app purchases. pic.twitter.com/ofNGF4b8At

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) November 2, 2021