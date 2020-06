Nazarena Vélez le contestó a Carmen Barbieri, tras que dijera que algunos cáncer tienen nombre

La actriz se refirió en LAM a las polémicas declaraciones de la capocómica y llamó la atención su postura.

Hace una semana Carmen Barbieri sorprendió con una polémica declaración cuando habló de cómo el conflicto que Fede Bal tuvo con Barbie Vélez afectó la salud de su hijo. “Dicen que los cáncer tienen nombre”, señaló en Agarrate Catalina (Radio La Once Diez). Ahora Nazarena Vélez opinó sobre la fuerte frase y le bajó el tenor a la polémica.

“No tengo nada para decir. Yo tengo mi mamá con cáncer y no sé qué nombre tiene el cáncer de mi mamá que lo tiene desde hace 15 años”, señaló, en Los Ángeles de la mañana. “No sé a qué se quiso referir y le tengo mucho respeto por el momento que está pasando como mamá. No pienso contestar nada hiriente”, aseguró la actriz en el ciclo de Ángel de Brito.

“No tengo nada para decir. Yo tengo mi mamá con cáncer y no sé qué nombre tiene el cáncer de mi mamá que lo tiene desde hace 15 años”.

“No es que me resbala, pero trato de verlo con una cierta distancia y siempre pensando en qué me pasaría a mí como mamá o qué diría yo en ese lugar si me pasara una cosa así”, apuntó Nazarena, mientras le recordaban un polémico “me gusta” que ella había dado y que rápidamente se encargó de aclarar. “No lo puedo separar de eso. Lo juro por lo que más amo que son mis hijos. No puedo pensar en que podría ser al revés y que eso le podría pasar a Barbie. Entonces yo no sé las barbaridades que podría estar diciendo o cómo me funcionaría la cabeza, si es que me funcionara. Hay que estar en su lugar”, cerró Nazarena Vélez, contemplativa sobre el momento que vive Carmen Barbieri y Fede Bal.

(Ciudad Magazine)