Natalia Borges confirmó su separación de Pocho Lavezzi

La modelo le contó a Pía Shaw que el romance que llevaba un año llegó a su fin por decisión de ella.

Luego de un año de noviazgo entre Pocho Lavezzi y la modelo brasileña Natalia Borges, y tras borrar todas las fotos que tenían juntos en su cuenta de Instagram, ella mismo se encargó de aclarar que se separó del exfutbolista por decisión propia y aclaró que se siente mal para hablar sobre el tema en este momento.

Viendo la actividad en redes sociales de Natalia, Pía Shaw se comunicó con ella por WhatsApp para saber si efectivamente la relación había llegado a su fin y contó lo que ella le dijo: “‘¿Natalia, ¿vos te separaste del Pocho Lavezzi?’, contó Pía que le preguntó. “Y ella me respondió: ‘Sí, es verdad, yo rompí'”, empezó leyendo angelita en “Los Ángeles de la Mañana”.

Finalmente Pía leyó toda la conversación que tuvieron: “¿Puedo consultarte por los mensajes que subiste a tus redes sociales? ¿Tiene que ver con esta relación o le pasó algo a una amiga?’. Y me pone: ‘Todavía no me siento preparada para hablar de ello. Es una situación muy delicada y contaría mi historia solo para alertar a otras mujeres que pueden haber pasado por lo mismo que yo pasé. No tengo ninguna intención de arruinar la imagen del Pocho, yo no soy así”, leyó y siguió

Yo le pongo: ‘¿confirmás que en las historias estás hablando de él? ¿Hace cuánto que te separaste?’. Y ella me pone: ‘Gracias por contactarme, pero ahora no quiero hablar de esto. Estoy mal. Gracias por respetar eso. Sé que van a hablar, solo pido respeto. Es un tema delicado y cuando me sienta lista, voy a hablar. Usaré lo que me pasó para ayudar a otras mujeres. Gracias por todo'”.

“No más violencia contra las mujeres. Antes de admirar a una persona, asegúrate que esta persona se admirable”, había escrito Borges en una publicación de Instagram y por eso fueron las preguntas de Shaw.

La palabra de la novia de Pocho Lavezzi, tras los rumores de embarazo

Natalia Borges y Ezequiel “Pocho” Lavezzi viven una auténtica luna de miel en plena cuarentena. El deportista quedó en Saint Barths junto a la diosa brasilera, con quien confirmó su romance hace algunas semanas.

Pero en medio de la sorpresa por esta relación, surgió un fuerte rumor. Tal como informó Rodrigo Lussich en Intrusos, la modelo estaría embarazada. Sin embargo, a pesar del fuerte rumor la morocha se encargó de negarlo mediante redes sociales.

“¿Estás embarazada?”, le preguntó un seguidor mediante su cuenta de Instagram. “No, solo comí mucho en el almuerzo”, contestó ella con ironía.

Ni bien se conoció este nuevo noviazgo las versiones indican que la modelo brasilera era pareja de un amigo cercano del futbolista. Para echar más leña al fuego, Yanina Screpante, su ex, confirmó que conocía a la joven y a su novio. “A ella la conozco, es la ex novia de un muy amigo de Pocho, Lorenzo se llama. Él tenía en Milán uno de los mejores restaurantes y además también estaba en el fútbol. La re conozco porque estuvimos de vacaciones los cuatro juntos “, disparó la modelo en diálogo con Lío Pecoraro.

