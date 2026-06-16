Narcomenudeo: Se van secuestrando este año más de 361 mil dosis de droga $ 22,8 millones y hubo 477 detenciones

Las Fiscalías Especializadas en Narcomenudeo desarticularon 100 bocas de expendio y obtuvieron 51 sentencias condenatorias.

Entre el 1 de enero y el 12 de junio de este año, las Fiscalías Especializadas en Narcomenudeo del Ministerio Público de la Acusación iniciaron 403 legajos por infracción a la Ley N.º 23.737. Como resultado de las investigaciones llevadas adelante junto a ayudantes fiscales, personal policial de las brigadas de narcotráfico y la Agencia Provincial de Delitos Complejos, y con medidas autorizadas por los Juzgados Especializados en Narcomenudeo se concretaron 367 procedimientos en distintos puntos de la provincia.

Como resultado de estas actuaciones, fueron desarticuladas 100 bocas de expendio mediante allanamientos, se realizaron 154 procedimientos en la vía pública y 110 intervenciones en unidades del Servicio Penitenciario.

Los operativos permitieron el secuestro de 77.876 dosis de cocaína y/o pasta base, 220.012 dosis de cannabis sativa y 1.503 plantines de marihuana con un peso superior a los 12 kilogramos, equivalentes a 63.752 dosis. En total, más de 361 mil dosis de estupefacientes fueron retiradas de circulación.

Asimismo, se incautaron 309 teléfonos celulares, 74 balanzas, 24 motocicletas, 6 automóviles, un arma de fuego y 22.803.790 pesos en efectivo.

Como resultado de los procedimientos, 477 personas fueron detenidas y puestas a disposición de la Justicia.

San Salvador de Jujuy concentró más de la mitad de los procedimientos

San Salvador de Jujuy registró la mayor cantidad de intervenciones vinculadas al narcomenudeo durante el período analizado. Sumando las actuaciones realizadas por la Brigada de Narcotráfico de Capital, la Brigada de Narcotráfico de Alto Comedero y la Agencia Provincial de Delitos Complejos, se concretaron 207 procedimientos intervenciones.

De las 207 intervenciones realizadas en San Salvador de Jujuy, 102 correspondieron a la Brigada de Narcotráfico de Capital, 93 a la Brigada de Narcotráfico de Alto Comedero y 12 a la Agencia Provincial de Delitos Complejos.

Detrás se ubicaron Perico con 81, San Pedro con 67, Libertador General San Martín con 66, Monterrico con 56, Humahuaca con 31, La Quiaca con 9 y Palpalá con 7.

Sentencias

Durante el mismo período, el trabajo articulado entre fiscales, ayudantes fiscales, fuerzas de seguridad y órganos jurisdiccionales permitió obtener 51 sentencias condenatorias en causas vinculadas a infracciones de la Ley N.º 23.737.

Desde el Ministerio Público de la Acusación recordaron que las denuncias vinculadas al narcomenudeo puede realizarse de manera anónima a través de los canales habilitados por el organismo en denuncias.mpajujuy.gob.ar, mediante el código QR difundido por el organismo y en los buzones instalados en instituciones estatales y comunales de la provincia.