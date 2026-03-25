Narcomenudeo en Jujuy: 51 detenidos y más de 13 mil dosis secuestradas en dos semanas

Los operativos se desarrollaron en distintos puntos de la provincia en un trabajo articulado entre la Policía de Jujuy, la Agencia de Delitos Complejos y el Ministerio Público de la Acusación.

El Ministerio de Seguridad de Jujuy informó que la Dirección General de Narcotráfico, perteneciente a la Policía de Jujuy, en trabajo conjunto con la Agencia Provincial de Delitos Complejos y el Ministerio Público de la Acusación, llevó adelante una serie de procedimientos en el marco de la lucha contra el narcotráfico, durante el periodo comprendido entre el 9 y el 23 de marzo de 2026.

Durante esas dos semanas se desplegó un intenso trabajo preventivo, investigativo y operativo en todo el territorio provincial, donde se realizaron 60 procedimientos con un total de 51 personas demorados y/o detenidas por infracción a la Ley Nacional Nº 23.737.

Resultados de los secuestros contra el narcomenudeo

Además, a partir de estos trabajos operativos se procedió al secuestro de:

-3.976 dosis de clorhidrato de cocaína y/o pasta base

-9.173 dosis de cannabis sativa

-16 plantines de marihuana

-26 kilogramos de hojas de coca

-2 motovehículos

-41 teléfonos celulares

-7 balanzas de precisión

-$2.596.300 de pesos en efectivo

Las tareas se desarrollaron en capital; Alto Comedero; Libertador; Perico; Monterrico; San Pedro; La Quiaca y Humahuaca, con la correspondiente intervención de las unidades fiscales competentes.

Desde el Ministerio de Seguridad reafirmaron el compromiso institucional en la prevención, persecución y desarticulación del narcotráfico, con el objetivo de garantizar mayor seguridad y bienestar para la comunidad.