Narcomenudeo: Condena a dos años y seis meses de prisión de ejecución efectiva por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización

En un Juicio Abreviado, Matías Nicolás Gareca fue condenado a la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución efectiva por ser autor penalmente responsable del delito de “Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”; ilícito ocurrido en San Salvador de Jujuy.

La pena fue aplicada en función que Gareca ya posee una condena anterior, por lo cual el Tribunal declaró su incompetencia para unificar las condenas y dispuso remitir el presente veredicto, por medio de la Oficina de Gestión Judicial, al Juez con Funciones de Ejecución a sus efectos.

Así lo resolvieron, este 18 de febrero de 2026, los jueces con función de juicio Dres. Marcos Andrés Espinassi –presidente de trámite-, Felicia Barrios y Roberto Darío Assef; secretaría a cargo del Dr. Gonzalo Javier Maurín.

En la sentencia, los magistrados, ordenaron el inmediato traslado del condenado al Servicio Penitenciario de la provincia.

Asimismo, resolvieron el decomiso de todos los elementos secuestrados vinculados a la causa; la destrucción de los estupefacientes secuestrados; y así también, dispusieron el pago de una suma de dinero, por parte del sentenciado, en concepto de recupero de los costos que insumió la investigación penal preparatoria.

Acusación

De acuerdo al requerimiento de la Fiscalía, el delito ocurrió el 28 de noviembre de 2025, aproximadamente a las 16.45 horas, cuando Matías Gareca se encontraba sobre calle General Güemes del centro de San Salvador de Jujuy, frente del hospital Pablo Soria.

En esas circunstancias fue que el personal perteneciente a la Dirección de Narcotráfico de la Policía de la Provincia se encontraba realizando tarea de campo y observó al acusado realizando la comercialización de estupefacientes a distintos compradores con modalidad pasamano, ya que el mismo sacaba los envoltorios con sustancia ilícitas haciendo entrega de los mismos recibiendo dinero a cambio.

Ante esta situación procedieron a demorar a Gareca y en presencia de testigos lo requisaron encontrando en su poder un envoltorio de polietileno color blanco, el cual contenía en su interior sustancia compacta amarillenta con fuerte olor penetrante que en el Narco test arrojó resulto positivo para Clorhidrato de Cocaína y/o Pasta Base, con un peso de 2.8 gramos.

Asimismo, en el interior de la mochila propiedad del imputado se halló una suma de dinero.

Posteriormente, el mismo día aproximadamente a las 22.36 horas, se realizó el allanamiento y secuestro de diferentes elementos en el domicilio de Gareca, ubicado en el barrio Chijra de esta ciudad capital.

Juicio Abreviado

El acusado fue juzgado y condenado mediante un Juicio Abreviado al hacer lugar los jueces penales al acuerdo arribado por el representante del Ministerio Público de la Acusación Dr. Cristian Antonio Sebastián Ruíz, el acusado y su abogado defensor Dr. Miguel Ángel Colmenares, en los términos previstos el Art. 411 del Código Procesal Penal de la Provincia.