Nando Acosta”: “Para Oehler en Jujuy no hay tarifazo”

Continúan los reclamos por el aumento de la energía eléctrica, en este caso son los integrantes de la lista Verde y Blanca de ATE Jujuy, que conforma el bloque piquetero con el resto de las organizaciones sociales.

El referente Fernando Acosta comentó, “de la reunión no hubo nada positivo nosotros fuimos con una idea clara donde dejamos expresado los puntos, el primero era que anulen la Resolución 182 de la SuSePu por la cual aumenta la tarifa de la energía eléctrica en los niveles que vemos en las facturas entre un 200, 300 o 400%, es decir que aumento miles de peso de un mes al otro, así que queremos que se retrotraigan los valores para discutir las tarifas y que se eviten los cortes”.

Luego recordó, “además, hay resolución del juez por lo que no pueden producir cortes y seguimos con el planteamiento de que es imposible que paguemos lo que pretenden tanto EJESA como el gobierno de la provincia a través de la SuSePu, nosotros plantemos esto y Oehler dijo que ellos cumplen con la normativa y la ley y en base a eso se dieron los aumentos e insisten que hubo mucho consumo por eso las facturas son en estos niveles y que no hay un tarifazo, es decir que plantea que no es responsabilidad de ellos está cuestión, nosotros aclaramos que sí es un tarifazo porque lo que se paga es una barbaridad y ellos dicen que es problema de la justicia que después se resolverá, pero no puede ser que el juez tenga que determinar cuánto debe valer una tarifa sino que es una decisión política”.

Sobre el rol del ente de contralor comentó, “la SusePu representa al Estado y el Estado representa a todo el pueblo y es quien negocia con la empresa prestataria del servicio, pero atiende los reclamos de la empresa y no atiende los reclamos del pueblo, así que fuimos a decir que queremos una decisión política y en base a esa decisión política que maneja los intereses del pueblo tengamos una tarifa que corresponde y no la que nos pretenden cobrar. No hubo ninguna respuesta dijeron que no pueden hacer nada que hay leyes y decretos, normativas que maneja el Estado, por eso dijimos nosotros que no íbamos a entrar en esa discusión, fuimos a plantear claramente que se derogue la resolución y que vean cómo van a hacer, si quieren cambiar la normativa que la cambien, si tienen que hacer un decreto que lo hagan, pero nos dijeron que no pueden hacer nada, que es responsabilidad del gobierno y el gobernador quien toma está determinación, más halla que después diga que no estaba enterado ellos toman la determinación de lo que se paga, así que nosotros dejamos planteado esto y no aceptamos que nos digan que no hay tarifazo porque la realidad marca otra cosa”.

En otra parte de la entrevista dijo el referente, “el lunes vamos a tener una reunión y tomaremos una medida en caso de que no se haya modificado lo que estamos reclamando, porque otra cosa que reclamamos es que no reciben las denuncias ni reclamos por el tarifazo y lo que pasa porque ellos dicen que solo hay 158 reclamos, pero hay miles solo que no los reciben, así que vamos a seguir llevándoles las notas y exigimos que reciban los reclamos y por otro lago quedo en claro en la reunión con EJESA de que hay un total entendimiento entre la empresa y el gobierno a través de la SuSePu, son solidarios entre ellos se justifican, se dan la razón y los que tienen que poner la plata para todo somos nosotros, quieren hacer inversiones pero cobrándonos a nosotros y si hay aumento del transporte también nos cargan a nosotros, todas las cargas lo vamos a pagar nosotros”.

En este sentido conceptualizó Acosta, “es decir que las familias deberán gastar mucho menos en otras necesidades como ser alimento o medicamentos para atender el negocio de la energía eléctrica, ósea que el gobierno y la empresa hacen que todos nosotros tengamos menos plata por eso exigimos una decisión política, no que nos digan que están cumpliendo con la ley, ellos no son solamente un marco regulatorio sino que el Estado como gobierno tiene que responder el problema y la necesidad, ver de qué manera compensa los desequilibrios que produce el mismo sistema que maneja la empresa que hace que los pobres, es decir el pueblo tengan que poner más plata para que un grupo más pequeño se siga enriqueciendo”.

Agregando así mismo, “se tiran la pelota de uno al otro entre EJESA y el gobierno, pero ninguno tiene la culpa, se justifican el uno al otro y la culpa es de la gente que gasta mucho o es culpa del impuesto, pero es todo mentira el Estado tiene la responsabilidad y obligación, es decir que el gobierno que es el Estado en este caso la SuSePu tiene que conseguir que tengamos una tarifa de electricidad que priorice los interés del consumidor y no el negocio de la empresa y si no puede resolverlo que cambien las normativas porque ellos manejan toda la Legislatura, pero para nosotros este sistema público de servicio de la empresa monopólica a nosotros cada vez nos cobran más y cada vez pagamos más para que una empresa se llene de plata y lo hace porque el gobierno se lo permite y lo concreto es que la empresa nos mete la manos en los bolsillos y el gobierno se lo permite, así que vean cómo solucionar nosotros no vamos a discutir el tema de los kilovatios, el transporte, la guerra en Ucrania, ni la pandemia, nosotros lo que vamos a defender es nuestro interés y vamos a exigir el servicio que podamos pagar y si no hay resultados estaremos en la calle pero no vamos a permitir que nos metan la mano en los bolsillos por negocio privado entre la empresa y los gobernantes”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ