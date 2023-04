Nancy Pazos apuntó muy fuerte contra Robertito Funes y confirmó con pruebas que le robó un trabajo: “Yo no miento”

En diálogo con PrimiciasYa, Nancy Pazos habló de cómo está su relación con Robertito Funes, y le mostró a este portal las pruebas de que el conductor ocupó su puesto en una radio. Los detalles.

Este martes, llamó la atención la ausencia de Nancy Pazos en A la Barbarossa (Telefe), sobre todo luego de que el conductor sea Robertito Funes, con quien desde hace días protagoniza una fuerte interna. La misma se generó luego de que la periodista asegure que recomendó al conductor para un puesto de trabajo en La 990 Radio Cut, pero él finalmente se quedó con su horario.

Si bien en Intrusos (América TV) Funes negó los hechos y aseguró que Nancy “no lo había recomendado” para la emisora radial, PrimiciasYa se comunicó con la periodista y la historia, según reveló, es muy diferente.

“Yo estoy dolida porque me cagó un laburo. Yo había arreglado hacer el mediodía de La 990, “Almuerzo de rosca”, con políticos en el horario de 12 a 14. La radio quería que comience en febrero y yo pedí que me pagaran lo que me debía la misma empresa desde el año pasado. Estábamos en ese tire y afloje, y de hecho yo le había recomendado al director de la radio que lo tuviera en cuenta a Robertito para un horario nocturno que quedaba vacante en la radio”, comenzó la conductora de Ruleta Rusa (Mega 98.3).

Luego, le detalló a este portal: “Un día me entero que se rumoreaba que le iban a ofrecer mi horario a él. Lo llame y le dije que yo quería hacer el mediodía. Que sólo estaba presionando para que me paguen la deuda. Que si aceptaba ese horario me estaba cagando y lo tuviera en cuenta. A la semana me llamó para decirme que había aceptado. En mi barrio a eso se lo llama cagarse en el otro, pero nunca vivimos en el mismo barrio”, dijo, terminante.

Las pruebas que demuestran que Nancy Pazos no miente con respecto al ciclo radial que iba a conducir

“Yo no miento, y tengo los WhatsApp con los audios de ida y de vuelta”, sumó, y a continuación envió la que sería la prueba definitiva de que Robertito, fehacientemente, se quedó con su horario.

“Ahí tenés la prueba. Mi programa se iba a llamar Almuerzo de rosca. De hecho lo registré con ese nombre. Y pagué el derecho de propiedad intelectual. Si ahora te metes en Radio Cut y pones el horario del mediodía, sale el nombre de mi programa, y la voz de Robertito”, detalló y envió las pruebas de que lo que afirma es correcto.

“El programa de él se llama “Co te va, co te va”. Pero fue todo tan a último momento que sigue estando el nombre de mi programa al aire. Y lo de los tres meses es mentira. Mi programa en radio Metro termino a fin de enero, yo empecé en Mega el 1 de marzo y estaba estipulado que empezara en La 990 la segunda semana de marzo. Sólo hay que sacar las cuentas, ¿cuánto hace que está al aire él?, ¿dos semanas?, ¿dónde están los tres meses?”, argumentó.

Sobre no estar presente en A la Barbarossa, detalló que “él a veces reemplaza a Georgina los viernes. Que es el día que yo tengo franco. Hoy fue de casualidad. Porque yo me estoy mudando y me había pedido el día. Igual muchas ganas de cruzármelo no tengo, pero ya se me va a pasar”, concluyó.

(PRIMICIAS YA)