Nació California, la hija de Sofía Zamolo y José Félix Uriburu

La pequeña llegó a este mundo el 29 de Octubre.

Sofía Zamolo y José Félix Uriburu se convirtieron en padres por primera vez. Hace escasas horas llegó a este mundo California. La hermosa noticia la dio a conocer Angel de Brito en sus redes sociales.

Hace una semana, la modelo contaba que ya estaba todo listo y en fecha para la llegada de la princesa: “Cuenta recontra mega regresiva Semana 39 y ya empiezan las contracciones espaciadas y dolores intensos pero parece que falta un poquito todavía. Por acá estamos tratando de ordenar el cuarto de la beba entre monitoreos, obstetra, cardiólogo, transfusión de hierro para la anemia, y otras cosas más. Ya llega… te esperamos bebita, cuando vos quieras “, aseguró.

En medio de una pandemia mundial de Coronavirus y una crisis sanitaria, la niña nació en perfectas condiciones en el día de ayer, cerca de las 19 horas. El conductor de Lam aseguró que California pesó 3, 490 kilos y mide 49 cm.

El difícil camino de Sofía Zámolo para quedar embarazada

“Buscar un hijo no es un camino tan fácil. Uno cree que empieza y enseguida va a llegar y de repente te llevás la sorpresa de que no es así, que no es ni tan rápido, ni tan fácil. Hay cosas que uno cree que puede planear en la vida pero que las termina decidiendo Dios. A nosotros nos tocó un camino más largo. Te empezás a someter a estudios, súper invasivos, dolorosos y con los que no la pasas bien. Realmente hay que entender que uno no empezó a buscar un hijo a los 20 años. Después de los 35 es otra edad y yo empecé a buscarlo más o menos en ese momento”, detalla Sofía sobre su lucha por quedar embarazada. “Vas a médicos y de repente escuchás cosas que te asustan, te empezás a llenar de información que no es buena. Y el quedarse embarazada es algo natural de la vida. Entonces hay que soltar el control… Porque a la hora de un hijo no es igual”, aseguró en su última producción para CARAS.

Lo que te empieza a pasar cuando buscás y no llega es que es duele, porque las reuniones y las conversaciones de amigos y la familia empiezan a girar en torno a los hijos, los embarazos, los bebés; prevalece ese tema y duele. Y es así porque te gustaría poder ser parte. A nosotros, que no teníamos hijos, nos preguntaban: ¨ ¿Ustedes para cuándo?, ¿Mo les gustaría tener hijos? o ¿Por qué no se apuran?¨ Y eso, nos empezaba a afectar”, confiesa Sofía.

(Caras.com)